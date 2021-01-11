خالد بن سلمان عن "ذا لاين": يؤكّد أننا في قلب المستقبل بفعل يسبق القول

قال: من المشاريع الكبرى التي تضع الإنسان أولاً وتطوّع التقنية لخدمة المجتمعات

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إن مشروع "ذا لاين" يؤكّد أننا في قلب المستقبل بفعل يسبق القول وعمل يؤكّد الحلم والأمل.

وفي تغريدة له عبر تويتر، قال: بفخر واعتزاز أهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي سمو ولي العهد، على إطلاق مشروع (ذا لاين).. المشروع الذي رسمه وأطلقه سيدي ولي العهد، ليؤكّد أننا في قلب المستقبل بفعل يسبق القول، وعمل يؤكّد الحلم والأمل، وهو من المشاريع الكبرى التي تضع الإنسان أولاً، وتطوّع التقنية لخدمة المجتمعات.

وكان قد أعلن أمس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، الذي يُعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططاً يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعزَّزة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم، ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوّث، وخالية من المركبات والازدحام.. وتأتي استجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدُّم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوّث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

وستعمل "ذا لاين" على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.