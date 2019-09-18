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حالة ماطرة بـ 4 مناطق .. و"الأرصاد": رياح وتدنٍّ في الرؤية

تبدأ 12 ظهراً وتستمر للثامنة من مساء اليوم بمحافظات عدة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً من حالة أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية بمناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة.

تبدأ الحالة في المناطق الأربع الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل للثامنة مساء اليوم، وتشمل في جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وفيفا وصامطة وهروب.

وتشمل الحالة الماطرة في عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب، فيما تشمل في منطقة الباحة كلاً من: الباحة والعقيق والمخواة وبلجرشي.

وفي منطقة مكة المكرّمة تشمل: أضم والطائف والعرضيات وميسان.

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حالة ماطرة بـ 4 مناطق .. و"الأرصاد": رياح وتدنٍّ في الرؤية
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً من حالة أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية بمناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة.

تبدأ الحالة في المناطق الأربع الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل للثامنة مساء اليوم، وتشمل في جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وفيفا وصامطة وهروب.

وتشمل الحالة الماطرة في عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب، فيما تشمل في منطقة الباحة كلاً من: الباحة والعقيق والمخواة وبلجرشي.

وفي منطقة مكة المكرّمة تشمل: أضم والطائف والعرضيات وميسان.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
08:51 AM

حالة ماطرة بـ 4 مناطق .. و"الأرصاد": رياح وتدنٍّ في الرؤية

تبدأ 12 ظهراً وتستمر للثامنة من مساء اليوم بمحافظات عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً من حالة أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية بمناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة.

تبدأ الحالة في المناطق الأربع الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل للثامنة مساء اليوم، وتشمل في جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وفيفا وصامطة وهروب.

وتشمل الحالة الماطرة في عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب، فيما تشمل في منطقة الباحة كلاً من: الباحة والعقيق والمخواة وبلجرشي.

وفي منطقة مكة المكرّمة تشمل: أضم والطائف والعرضيات وميسان.

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