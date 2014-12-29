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خادم الحرمين يوجه الدعوة لسُلطان عُمان للمشاركة في الدورة الـ 41 لمجلس التعاون

الحجرف استعرض مع نائب رئيس الوزراء  مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في الخامس من يناير المقبل.
وتسلم الرسالة فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء خلال استقباله في مسقط اليوم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عن جزيل شكره لسلطان عُمان على حرصه الكامل على استمرار جهود تعزيز البيت الخليجي ودفع مسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب.
وأوضح أنه استعرض مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خلال العقود الأربع الماضية، مستذكرين جهود السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله- في قيام منظومة مجلس التعاون الخليجي والمحافظة على ديمومتها.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يوجه الدعوة لسُلطان عُمان للمشاركة في الدورة الـ 41 لمجلس التعاون
سبق

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في الخامس من يناير المقبل.
وتسلم الرسالة فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء خلال استقباله في مسقط اليوم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عن جزيل شكره لسلطان عُمان على حرصه الكامل على استمرار جهود تعزيز البيت الخليجي ودفع مسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب.
وأوضح أنه استعرض مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خلال العقود الأربع الماضية، مستذكرين جهود السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله- في قيام منظومة مجلس التعاون الخليجي والمحافظة على ديمومتها.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
03:31 PM

خادم الحرمين يوجه الدعوة لسُلطان عُمان للمشاركة في الدورة الـ 41 لمجلس التعاون

الحجرف استعرض مع نائب رئيس الوزراء  مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في الخامس من يناير المقبل.
وتسلم الرسالة فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء خلال استقباله في مسقط اليوم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عن جزيل شكره لسلطان عُمان على حرصه الكامل على استمرار جهود تعزيز البيت الخليجي ودفع مسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب.
وأوضح أنه استعرض مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خلال العقود الأربع الماضية، مستذكرين جهود السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله- في قيام منظومة مجلس التعاون الخليجي والمحافظة على ديمومتها.

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