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مبادرة استثمارية أوروبية بقيمة 37 مليارًا لمواجهة تداعيات "كورونا"

تمنح مرونة الإنفاق الكاملة لإيطاليا والدول الأكثر تأثرًا بالأزمة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، أن الاتحاد الأوروبي سيطلق مبادرة استثمارية بقيمة 37 مليار يورو كجزء من حزمة من الإجراءات لحماية اقتصاديات التكتل من تأثير فيروس كورونا المستجد.

وقالت فون دير لين في مؤتمر صحفي في بروكسل: "إن الخطوات الأخرى التي ستتخذها السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تشمل منح الدول الأعضاء المرونة بشأن عجز الميزانية ومساعدة الدولة"، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى منح مرونة الإنفاق الكاملة لإيطاليا والدول الأوروبية الأكثر تأثراً حتى الآن بالأزمة.

وبينت فون دير لين، أن الاتحاد الأوروبي سيستخدم أيضًا مليار يورو، من أموال الاتحاد الأوروبي لضمان ما يصل إلى 8 مليارات يورو في شكل قروض لـ 100.000 شركة متضررة بتداعيات الفيروس في قطاعات السياحة، وتجارة التجزئة، والنقل، وغيرها من القطاعات المتعثرة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "أنا مقتنعة بأن الاتحاد الأوروبي يمكنه تحمل هذه الصدمة، لكن كل دولة عضو بحاجة إلى أن تفي بمسؤوليتها الكاملة، ويجب أن يتحد الاتحاد الأوروبي ككل وضمن تنسيقه ووحدته".

الجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن خطة استثمار بقيمة 25 مليار يورو تستند حصريًا على أموال الاتحاد الأوروبي الحالية الملتزم بها بالفعل من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

فيروس كورونا الجديد أوروبا

الرئيسية/ أخبار العالم

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مبادرة استثمارية أوروبية بقيمة 37 مليارًا لمواجهة تداعيات "كورونا"
سبق

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، أن الاتحاد الأوروبي سيطلق مبادرة استثمارية بقيمة 37 مليار يورو كجزء من حزمة من الإجراءات لحماية اقتصاديات التكتل من تأثير فيروس كورونا المستجد.

وقالت فون دير لين في مؤتمر صحفي في بروكسل: "إن الخطوات الأخرى التي ستتخذها السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تشمل منح الدول الأعضاء المرونة بشأن عجز الميزانية ومساعدة الدولة"، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى منح مرونة الإنفاق الكاملة لإيطاليا والدول الأوروبية الأكثر تأثراً حتى الآن بالأزمة.

وبينت فون دير لين، أن الاتحاد الأوروبي سيستخدم أيضًا مليار يورو، من أموال الاتحاد الأوروبي لضمان ما يصل إلى 8 مليارات يورو في شكل قروض لـ 100.000 شركة متضررة بتداعيات الفيروس في قطاعات السياحة، وتجارة التجزئة، والنقل، وغيرها من القطاعات المتعثرة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "أنا مقتنعة بأن الاتحاد الأوروبي يمكنه تحمل هذه الصدمة، لكن كل دولة عضو بحاجة إلى أن تفي بمسؤوليتها الكاملة، ويجب أن يتحد الاتحاد الأوروبي ككل وضمن تنسيقه ووحدته".

الجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن خطة استثمار بقيمة 25 مليار يورو تستند حصريًا على أموال الاتحاد الأوروبي الحالية الملتزم بها بالفعل من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
08:20 PM

مبادرة استثمارية أوروبية بقيمة 37 مليارًا لمواجهة تداعيات "كورونا"

تمنح مرونة الإنفاق الكاملة لإيطاليا والدول الأكثر تأثرًا بالأزمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بروكسل
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، أن الاتحاد الأوروبي سيطلق مبادرة استثمارية بقيمة 37 مليار يورو كجزء من حزمة من الإجراءات لحماية اقتصاديات التكتل من تأثير فيروس كورونا المستجد.

وقالت فون دير لين في مؤتمر صحفي في بروكسل: "إن الخطوات الأخرى التي ستتخذها السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تشمل منح الدول الأعضاء المرونة بشأن عجز الميزانية ومساعدة الدولة"، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى منح مرونة الإنفاق الكاملة لإيطاليا والدول الأوروبية الأكثر تأثراً حتى الآن بالأزمة.

وبينت فون دير لين، أن الاتحاد الأوروبي سيستخدم أيضًا مليار يورو، من أموال الاتحاد الأوروبي لضمان ما يصل إلى 8 مليارات يورو في شكل قروض لـ 100.000 شركة متضررة بتداعيات الفيروس في قطاعات السياحة، وتجارة التجزئة، والنقل، وغيرها من القطاعات المتعثرة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "أنا مقتنعة بأن الاتحاد الأوروبي يمكنه تحمل هذه الصدمة، لكن كل دولة عضو بحاجة إلى أن تفي بمسؤوليتها الكاملة، ويجب أن يتحد الاتحاد الأوروبي ككل وضمن تنسيقه ووحدته".

الجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن خطة استثمار بقيمة 25 مليار يورو تستند حصريًا على أموال الاتحاد الأوروبي الحالية الملتزم بها بالفعل من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

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