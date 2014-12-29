عودة أيمن يحيى تدعم أوراق النصر .. أمام الفيصلي

"هورفت" يطالب اللاعبين بالسرعة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تحضيراته لمواجهة نظيره الفيصلي، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وركز مدرب النصر الكرواتي "هورفت" على لعب الكرة السريعة، في اليوم الثاني من قيادته الجهاز الفني، وتغيير عددٍ من الأساليب التكتيكية، منها تنفيذ طريقة اللعب السريع في المساحات الضيقة، إضافة إلى تمارين خاصة على التسديدات من مسافات بعيدة.

وتقرر مشاركة اللاعب أيمن يحيى، الأربعاء، في التدريبات الجماعية، بعد الإصابة التي غيبته عن المباراتين الماضيتين.