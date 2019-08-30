النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الوحدة يرمم دفاعاته بالإسباني "بوتيا"

أعلنت إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر؛ التعاقد مع الإسباني ألبرتو بوتيا لاعب خط دفاع الهلال السابق.

ومثّل اللاعب الهلال الموسم الماضي، قبل أن يتم الاستغناء عنه عقب التعاقد مع الكوري الجنوبي جانغ هيون.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الوحدة يرمم دفاعاته بالإسباني "بوتيا"
سبق

أعلنت إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر؛ التعاقد مع الإسباني ألبرتو بوتيا لاعب خط دفاع الهلال السابق.

ومثّل اللاعب الهلال الموسم الماضي، قبل أن يتم الاستغناء عنه عقب التعاقد مع الكوري الجنوبي جانغ هيون.

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
05:40 PM

الوحدة يرمم دفاعاته بالإسباني "بوتيا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
81

أعلنت إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر؛ التعاقد مع الإسباني ألبرتو بوتيا لاعب خط دفاع الهلال السابق.

ومثّل اللاعب الهلال الموسم الماضي، قبل أن يتم الاستغناء عنه عقب التعاقد مع الكوري الجنوبي جانغ هيون.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,643
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,259
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,210
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,540

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة