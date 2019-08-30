الوحدة يرمم دفاعاته بالإسباني "بوتيا"

أعلنت إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر؛ التعاقد مع الإسباني ألبرتو بوتيا لاعب خط دفاع الهلال السابق.
ومثّل اللاعب الهلال الموسم الماضي، قبل أن يتم الاستغناء عنه عقب التعاقد مع الكوري الجنوبي جانغ هيون.
أعلنت إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر؛ التعاقد مع الإسباني ألبرتو بوتيا لاعب خط دفاع الهلال السابق.
ومثّل اللاعب الهلال الموسم الماضي، قبل أن يتم الاستغناء عنه عقب التعاقد مع الكوري الجنوبي جانغ هيون.
أعلنت إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر؛ التعاقد مع الإسباني ألبرتو بوتيا لاعب خط دفاع الهلال السابق.
ومثّل اللاعب الهلال الموسم الماضي، قبل أن يتم الاستغناء عنه عقب التعاقد مع الكوري الجنوبي جانغ هيون.
أعلنت إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر؛ التعاقد مع الإسباني ألبرتو بوتيا لاعب خط دفاع الهلال السابق.
ومثّل اللاعب الهلال الموسم الماضي، قبل أن يتم الاستغناء عنه عقب التعاقد مع الكوري الجنوبي جانغ هيون.