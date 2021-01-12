لمواجهة تفشي كورونا.. لبنان يُعلن الطوارئ الصحية وحظر التجول التام

مع التشديد على معاقبة المستشفيات التي ترفض استقبال الحالات الحرجة

أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اليوم "حالة الطوارئ الصحية لمواجهة خطورة تفشي وباء كورونا"، كما طلب من "الأجهزة الأمنية والجهات القضائية التشدّد في تطبيق القوانين التي تعاقب المستشفيات عند عدم استقبال الحالات الطارئة؛ بما فيها حالات كورونا.

وتفصيلاً؛ قرّر المجلس الأعلى للدفاع "منع الخروج إلى الشوارع والطرقات بدءًا من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس الموافق فيه 14 / 1 / 2021 ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين الموافق 25 / 1 / 2021 على أن يُستثنى من ذلك الجهات والأشخاص والمؤسسات الواردة في متن القرار".