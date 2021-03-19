"بوتين" قاتل وسيدفع الثمن.. هجوم من "بايدن" يقابله "الكرملين" برد!

تساؤلات عن إمكانية حدوث حرب باردة تعزز بإجابة روسية: نستعد للأسوأ

بعد وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه قاتل وتوعده بدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأمريكية، قال "الكرملين"، اليوم الجمعة، إن عرض "بوتين" إجراء محادثات مباشرة على الإنترنت مع الرئيس الأمريكي لا يزال قائماً.

ووفق "العربية.نت"، أشار "الكرملين" إلى أنه بالإمكان فعل ذلك يوم الاثنين أو في أي وقت آخر مناسب لـ"بايدن"، لافتاً إلى أن روسيا تستخدم القنوات الدبلوماسية لإتاحة خيارات لعقد فعالية تجمع "بوتين" و"بايدن".

ورداً على سؤال عما إذا كانت حرب باردة جديدة قد بدأت مع الولايات المتحدة: أوضح الكرملين: "نطمح دائماً للأفضل لكننا نستعد للأسوأ"، كما شدد على أنه لا يمكن تجاهل تصريحات الرئيس الأميركي عن نظيره الروسي.

تراشق حاد

وارتفعت، خلال اليومين الماضيين، حدة التراشق بين موسكو وواشنطن بعد وصف بايدن لبوتين بأنه قاتل، فقد رد الرئيس الروسي على "بايدن" أمس الخميس، مؤكداً أن الناس يرون الآخرين عادة كما يرون أنفسهم.

وقال "بوتين": "أتذكر أيام طفولتي حين اعتدنا أن نردد: من به عيب يراه في الآخرين. هذا ليس نابعا من فراغ، ليست مجرد مقولة أو لهو أطفال". وتابع: "نحن دوما نرى خصالنا في الآخرين، ونعتقد أنهم فعلا أمثالنا، ولهذا نقيّم أفعالهم ونصدر أحكاماً".

إلى ذلك، قال: "سنواصل العمل مع الولايات المتحدة لكن على النحو الذي يفيدنا"، مضيفاً: "مستعد لمباحثات مرئية وصريحة مع بايدن الجمعة أو الاثنين؛ لبحث العلاقات الثنائية وملف الصراعات الإقليمية".

بم أرد عليه؟

وشدد على أن على الولايات المتحدة وروسيا الحفاظ على علاقتهما، وتابع: "بشأن تصريحات زميلي الأمريكي فبماذا أرد عليه؟ سأقول له: كن معافى! أتمنى له الصحة"، مؤكداً أنه يقصد ذلك، ولا يقوله من باب السخرية أو المزاح.

كما أشار الرئيس الروسي إلى أن "هناك العديد من الأشخاص الشرفاء والمحترمين في الإدارة الأمريكية، وروسيا ستعتمد عليهم".

يُذكر أن تبادل التصريحات المتشددة والاتهامات بين الطرفين، قد أتى في أعقاب تقرير رفعت عنه السرية من مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية أمس، وجد أن "بوتين" أذن بعمليات تأثير لمساعدة "ترامب" في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي.

فيما قال "بايدن" في مقابلة بثتها قناة إيه.بي.سي نيوز الأربعاء رداً على سؤال حول التقرير المذكور: "بوتين سيدفع الثمن".

كما رد حين سئل عما إذا كان يعتقد أن الرئيس الروسي قاتل، قائلاً: "أعتقد ذلك".