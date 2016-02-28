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"بيل غيتس" عن الاستثمار في "البيتكوين": ابتعدوا عنها.. لستم "ماسك"

بعدما شهدت أسعارها ارتفاعاً بدعم من تصريحات "إيلون" واستثمار "تسلا"

في الوقت الذي أسهمت فيه التصريحات المؤيدة لبيتكوين من جانب الملياردير إيلون ماسك؛ في تسجيل العملة ارتفاعاً صاروخياً أخيراً، دعا مؤسّس مايكروسوفت، بيل غيتس؛ إلى تجنب الاستثمار في هذه العملة.

وفي مقابلة مع "بلومبيرغ"، قال غيتس موجهاً كلامه للمستثمرين في بيتكوين: "يجب على أي مستثمر لا يمتلك أموالاً بقدر التي يمتلكها ماسك، تجنب الاستثمار في بيتكوين".

وأضاف غيتس؛ وفق "سكاي نيوز عربية": "تقلبات أسعار بيتكوين العشوائية لا تمثل مصدر قلق بالنسبة لأشخاص مثل ماسك، الذي يمتلك كثيراً من الأموال، بينما ستكون المخاطر مقلقة بالنسبة للآخرين".

وكان غيتس؛ قد أشار في تصريحات سابقة، إلى أنه لم يستثمر في البيتكوين، لافتاً إلى تفضيله الاستثمار في الشركات التي تصنع المنتجات، حسبما ذكرت مجلة "فوربس" الأميركية.

وشهدت أسواق العملات المشفرة نشاطاً محموماً هذا العام، إذ بدأ كبار مديري الثروات والشركات يأخذون الفئة الناشئة من الأصول على محمل الجد، وضخوا المال في القطاع ورفعوا الثقة بين المضاربين الصغار.

وأسهم استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" في العملة المشفرة هذا الشهر، في رفع قيمة "بيتكوين" فوق 50 ألف دولار، لكنه ربما يؤدي الآن إلى فرض ضغوط على سعر سهم الشركة التي باتت شديدة التأثر بتحركات بيتكوين.

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"بيل غيتس" عن الاستثمار في "البيتكوين": ابتعدوا عنها.. لستم "ماسك"
سبق

في الوقت الذي أسهمت فيه التصريحات المؤيدة لبيتكوين من جانب الملياردير إيلون ماسك؛ في تسجيل العملة ارتفاعاً صاروخياً أخيراً، دعا مؤسّس مايكروسوفت، بيل غيتس؛ إلى تجنب الاستثمار في هذه العملة.

وفي مقابلة مع "بلومبيرغ"، قال غيتس موجهاً كلامه للمستثمرين في بيتكوين: "يجب على أي مستثمر لا يمتلك أموالاً بقدر التي يمتلكها ماسك، تجنب الاستثمار في بيتكوين".

وأضاف غيتس؛ وفق "سكاي نيوز عربية": "تقلبات أسعار بيتكوين العشوائية لا تمثل مصدر قلق بالنسبة لأشخاص مثل ماسك، الذي يمتلك كثيراً من الأموال، بينما ستكون المخاطر مقلقة بالنسبة للآخرين".

وكان غيتس؛ قد أشار في تصريحات سابقة، إلى أنه لم يستثمر في البيتكوين، لافتاً إلى تفضيله الاستثمار في الشركات التي تصنع المنتجات، حسبما ذكرت مجلة "فوربس" الأميركية.

وشهدت أسواق العملات المشفرة نشاطاً محموماً هذا العام، إذ بدأ كبار مديري الثروات والشركات يأخذون الفئة الناشئة من الأصول على محمل الجد، وضخوا المال في القطاع ورفعوا الثقة بين المضاربين الصغار.

وأسهم استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" في العملة المشفرة هذا الشهر، في رفع قيمة "بيتكوين" فوق 50 ألف دولار، لكنه ربما يؤدي الآن إلى فرض ضغوط على سعر سهم الشركة التي باتت شديدة التأثر بتحركات بيتكوين.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
10:27 AM

"بيل غيتس" عن الاستثمار في "البيتكوين": ابتعدوا عنها.. لستم "ماسك"

بعدما شهدت أسعارها ارتفاعاً بدعم من تصريحات "إيلون" واستثمار "تسلا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في الوقت الذي أسهمت فيه التصريحات المؤيدة لبيتكوين من جانب الملياردير إيلون ماسك؛ في تسجيل العملة ارتفاعاً صاروخياً أخيراً، دعا مؤسّس مايكروسوفت، بيل غيتس؛ إلى تجنب الاستثمار في هذه العملة.

وفي مقابلة مع "بلومبيرغ"، قال غيتس موجهاً كلامه للمستثمرين في بيتكوين: "يجب على أي مستثمر لا يمتلك أموالاً بقدر التي يمتلكها ماسك، تجنب الاستثمار في بيتكوين".

وأضاف غيتس؛ وفق "سكاي نيوز عربية": "تقلبات أسعار بيتكوين العشوائية لا تمثل مصدر قلق بالنسبة لأشخاص مثل ماسك، الذي يمتلك كثيراً من الأموال، بينما ستكون المخاطر مقلقة بالنسبة للآخرين".

وكان غيتس؛ قد أشار في تصريحات سابقة، إلى أنه لم يستثمر في البيتكوين، لافتاً إلى تفضيله الاستثمار في الشركات التي تصنع المنتجات، حسبما ذكرت مجلة "فوربس" الأميركية.

وشهدت أسواق العملات المشفرة نشاطاً محموماً هذا العام، إذ بدأ كبار مديري الثروات والشركات يأخذون الفئة الناشئة من الأصول على محمل الجد، وضخوا المال في القطاع ورفعوا الثقة بين المضاربين الصغار.

وأسهم استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" في العملة المشفرة هذا الشهر، في رفع قيمة "بيتكوين" فوق 50 ألف دولار، لكنه ربما يؤدي الآن إلى فرض ضغوط على سعر سهم الشركة التي باتت شديدة التأثر بتحركات بيتكوين.

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