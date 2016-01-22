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احذر هذه التطبيقات الـ9.. تلتهم بطارية هاتفك و"تخفي شفرات"

حُمّلت ملايين المرات وتسببت في ظهور إعلانات غير مرغوبة

تفاعلت "جوجل بلاي" مع انتشار الشكاوى من 9 تطبيقات، لتقوم بحذفها؛ إلا أنها ما زالت موجودة على الهواتف التي ثبتت عليها سابقاً ليأتي خبراء في التكنولوجيا محذّرين مستخدميها، مؤكدين أنها تؤدي إلى تفريغ بطارية الهاتف من طاقتها.

وحُمّلت التطبيقات التي تم التحذير منها، ملايينَ المرات على أجهزة "أندرويد"، وتسببت في ظهور إعلانات غير مرغوب فيها؛ فضلاً عن دورها في الإضرار بالبطاريات.

ووفق "سكاي نيوز" نقلت صحيفة "صن" البريطانية عن الباحث في مجال أمن المعلومات لوكاس ستيفانكو، قوله إن التطبيقات التسعة "تخفي شفرات غير مرغوب فيها".

وأشار "ستيفانكو" إلى أن التطبيقات محل التحذير جميعها تحوّل الهاتف إلى جهاز تحكم عن بُعد "ريموت كونترول" للتلفزيون أو مكيف الهواء، مما يغري المستخدمين بتحميلها.

لكن سرعان ما تظهر آثارها الضارة بظهور الإعلانات بشكل متكرر، والنفاد السريع لطاقة البطارية.

وتحمل التطبيقات التسعة أسماء متقاربة، وهي:

- Remote control for TV and home electronics

- Remote for television for free

- Air conditioner remote control

- TV remote controlling

- Remote for air conditioner

- Remote control for the car (prank)

- Universal TV remote controller

- TV remote controller

- Remote control

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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احذر هذه التطبيقات الـ9.. تلتهم بطارية هاتفك و"تخفي شفرات"
سبق

تفاعلت "جوجل بلاي" مع انتشار الشكاوى من 9 تطبيقات، لتقوم بحذفها؛ إلا أنها ما زالت موجودة على الهواتف التي ثبتت عليها سابقاً ليأتي خبراء في التكنولوجيا محذّرين مستخدميها، مؤكدين أنها تؤدي إلى تفريغ بطارية الهاتف من طاقتها.

وحُمّلت التطبيقات التي تم التحذير منها، ملايينَ المرات على أجهزة "أندرويد"، وتسببت في ظهور إعلانات غير مرغوب فيها؛ فضلاً عن دورها في الإضرار بالبطاريات.

ووفق "سكاي نيوز" نقلت صحيفة "صن" البريطانية عن الباحث في مجال أمن المعلومات لوكاس ستيفانكو، قوله إن التطبيقات التسعة "تخفي شفرات غير مرغوب فيها".

وأشار "ستيفانكو" إلى أن التطبيقات محل التحذير جميعها تحوّل الهاتف إلى جهاز تحكم عن بُعد "ريموت كونترول" للتلفزيون أو مكيف الهواء، مما يغري المستخدمين بتحميلها.

لكن سرعان ما تظهر آثارها الضارة بظهور الإعلانات بشكل متكرر، والنفاد السريع لطاقة البطارية.

وتحمل التطبيقات التسعة أسماء متقاربة، وهي:

- Remote control for TV and home electronics

- Remote for television for free

- Air conditioner remote control

- TV remote controlling

- Remote for air conditioner

- Remote control for the car (prank)

- Universal TV remote controller

- TV remote controller

- Remote control

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
08:40 AM

احذر هذه التطبيقات الـ9.. تلتهم بطارية هاتفك و"تخفي شفرات"

حُمّلت ملايين المرات وتسببت في ظهور إعلانات غير مرغوبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,910

تفاعلت "جوجل بلاي" مع انتشار الشكاوى من 9 تطبيقات، لتقوم بحذفها؛ إلا أنها ما زالت موجودة على الهواتف التي ثبتت عليها سابقاً ليأتي خبراء في التكنولوجيا محذّرين مستخدميها، مؤكدين أنها تؤدي إلى تفريغ بطارية الهاتف من طاقتها.

وحُمّلت التطبيقات التي تم التحذير منها، ملايينَ المرات على أجهزة "أندرويد"، وتسببت في ظهور إعلانات غير مرغوب فيها؛ فضلاً عن دورها في الإضرار بالبطاريات.

ووفق "سكاي نيوز" نقلت صحيفة "صن" البريطانية عن الباحث في مجال أمن المعلومات لوكاس ستيفانكو، قوله إن التطبيقات التسعة "تخفي شفرات غير مرغوب فيها".

وأشار "ستيفانكو" إلى أن التطبيقات محل التحذير جميعها تحوّل الهاتف إلى جهاز تحكم عن بُعد "ريموت كونترول" للتلفزيون أو مكيف الهواء، مما يغري المستخدمين بتحميلها.

لكن سرعان ما تظهر آثارها الضارة بظهور الإعلانات بشكل متكرر، والنفاد السريع لطاقة البطارية.

وتحمل التطبيقات التسعة أسماء متقاربة، وهي:

- Remote control for TV and home electronics

- Remote for television for free

- Air conditioner remote control

- TV remote controlling

- Remote for air conditioner

- Remote control for the car (prank)

- Universal TV remote controller

- TV remote controller

- Remote control

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,513
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,210
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,536
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