كيف تسافر وتحصل على قيمة تذكرتك.. في أربع حالات فقط؟ التفاصيل هنا

هناك الكثير من الحقوق التي لا يعلم عنها المسافر على متن الطائرات أي شيء، فهو مثلا لا يعرف أنه لا يدفع فقط قيمة التذكرة بل إن القيمة المدفوعة تشمل أيضاً الخدمات مثل الوجبات والتكييف والمراحيض مثلا فكل مسافر يحتاج إلى خدمة جيدة ومميزة على متن الطائرة ليستشعر بالراحة وقضاء رحلة ممتعة وتكون الرحلة هكذا إذا توافرت الخدمات التى يحتاجها الراكب بالطائرات فى جميع الخطوط الجوية لأنها تعد ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها.

السر في أربع خدمات

يحق لكل راكب اغن يستعيد قيمة تذكرته إذا تعطلت الخدمات الأساسية مثل خدمات التكييف والحمامات وعدم وجود وجبات بالإضافة إلى وجود عيب في المقعد لا يمكن معه الجلوس

التكييف

لا تخلو أي طائرة تحلق فى السماء من خدمة التكييف لصعوبة وجود منافذ لها فلا يمكن الاستغناء عن التكييف بكل الحالات ومع ذلك تتكرر أعطال التكييف مما يؤدي لاختناق وتذمر الركاب من سوء الخدمة ووفقا للائحة الطيران وحقوق الركاب يحق لك إثبات الواقعة والمطالبة برد قيمة التذكرة حتى ولو سافرت على الطائرة.

المراحيض

لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عن وجود أو تشغيل دورات المياه في الطائرة خاصة مع الأطفال ومرضى السكرى والنساء وغيرهم لذا يتطلب وجود وتوافر خدمة المرحاض وتهيئته للركاب لاستخدامه بدون طفح مياه أو نقص فى لوازم النظافة من صابون وشامبوهات وأوراق تواليت ويحق لك أن تتقدم بشكوى فور هبوطك للمطار وتثبت الواقعة ويحق لك استعادة مبلغ التذكرة كاملا .

الترفيه

نظام الترفيه.. أمام كل مقعد بالطائرة شاشة ترفيه للتسلية لتجنب الملل لدى الركاب وخاصة في المسافات الطويلة ومن حق كل راكب في حالة وجود شاشة أن تعمل الشاشة وتتوافر لها بعض أدوات الترفيه وهنا إذا تعطلت شاشات الترفيه على متن الطائرات ولم تفلح محاولات الإصلاح أن تثبت تعطل الخدمة ويحق لك استعادة الملبغ المدفوع.

تعطل المقعد أو عدم صلاحيته

هذه الحالة الرابعة في إماكنية أن تستعيد أموالك المدفوعة في قيمة التذكرة حالة عدم صلاحية المقعد وعدم وجود مسند مثلا أو مسند الظهر غير ثابت أو أرضية المقعد غير صالحة وهكذا هنا يحق للمسافر أن يستعيد قيمة التذكرة .