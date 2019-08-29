زارت الدكتورة تماضر الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الفنان التشكيلي أحمد الحفظي الذي يتلقى الرعاية الطبية التخصصية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وسلمته جائزة المركز الأول إثر فوزه في مبادرة عمار3 التي تنظمها جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة.
شاهد .. "نائب وزير العمل" تزور الفنان "الحفظي" بالمستشفى .. وتسلمه جائزة مبادرة عمار ٣
زارت الدكتورة تماضر الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الفنان التشكيلي أحمد الحفظي الذي يتلقى الرعاية الطبية التخصصية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وسلمته جائزة المركز الأول إثر فوزه في مبادرة عمار3 التي تنظمها جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة.
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شاهد .. "نائب وزير العمل" تزور الفنان "الحفظي" بالمستشفى .. وتسلمه جائزة مبادرة عمار ٣عبدالله البرقاوي سبق 2019-08-29
29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
11:17 PM
شاهد .. "نائب وزير العمل" تزور الفنان "الحفظي" بالمستشفى .. وتسلمه جائزة مبادرة عمار ٣
زارت الدكتورة تماضر الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الفنان التشكيلي أحمد الحفظي الذي يتلقى الرعاية الطبية التخصصية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وسلمته جائزة المركز الأول إثر فوزه في مبادرة عمار3 التي تنظمها جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة.
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