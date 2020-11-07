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تركيا.. الليرة تواصل الانهيار وأردوغان يقيل رئيس المصرف المركزي

عيّن وزير المالية السابق ناجي إقبال خلفاً له بحسب مرسوم رئاسي اليوم

أُقيل حاكم المصرف المركزي التركي مراد أويصال؛ من منصبه، وعُيّن وزير المالية السابق ناجي إقبال؛ خلفاً له، بحسب مرسوم رئاسي نُشر السبت، فيما تسجّل الليرة التركية مستويات متدنية قياسية، بحسب ما نشرته "الفرنسية".

وكان أويصال؛ قد تولى منصبه في يوليو 2019 بعد إقالة سلفه مراد تشيتن كايا؛ وسط خلافات بينه وبين الرئيس رجب طيب إردوغان؛ حول خفض معدلات الفائدة.

في الأشهر القليلة الماضية تراجعت الليرة إلى مستويات متدنية قياسية مقابل الدولار.. وبلغ سعر الصرف 8,52 مقابل الدولار في ساعة متأخرة الجمعة.

وخسرت العملة التركية قرابة 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

ويسود القلق الأسواق بسبب استمرار ارتفاع التضخم، الذي يبقى في خانة العشرات، ومن جرّاء تراجع احتياطيات العملة الأجنبية.

وبرزت آمال الشهر الماضي في أن يقوم البنك المركزي برفع معدلات الفائدة الرئيسة بسبب ضعف الليرة، لكن الأسواق شعرت بالخيبة بعد إبقائها عند معدلاتها.

وفاجأ البنك المستثمرين في سبتمبر عندما رفع سعر الفائدة الرئيس للمرة الأولى من 2018، من 8,25 إلى 10,25 بالمئة.

وتصدر لجنة السياسات النقدية في البنك قرارها التالي حول معدلات الفائدة في 19 نوفمبر.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تركيا.. الليرة تواصل الانهيار وأردوغان يقيل رئيس المصرف المركزي
سبق

أُقيل حاكم المصرف المركزي التركي مراد أويصال؛ من منصبه، وعُيّن وزير المالية السابق ناجي إقبال؛ خلفاً له، بحسب مرسوم رئاسي نُشر السبت، فيما تسجّل الليرة التركية مستويات متدنية قياسية، بحسب ما نشرته "الفرنسية".

وكان أويصال؛ قد تولى منصبه في يوليو 2019 بعد إقالة سلفه مراد تشيتن كايا؛ وسط خلافات بينه وبين الرئيس رجب طيب إردوغان؛ حول خفض معدلات الفائدة.

في الأشهر القليلة الماضية تراجعت الليرة إلى مستويات متدنية قياسية مقابل الدولار.. وبلغ سعر الصرف 8,52 مقابل الدولار في ساعة متأخرة الجمعة.

وخسرت العملة التركية قرابة 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

ويسود القلق الأسواق بسبب استمرار ارتفاع التضخم، الذي يبقى في خانة العشرات، ومن جرّاء تراجع احتياطيات العملة الأجنبية.

وبرزت آمال الشهر الماضي في أن يقوم البنك المركزي برفع معدلات الفائدة الرئيسة بسبب ضعف الليرة، لكن الأسواق شعرت بالخيبة بعد إبقائها عند معدلاتها.

وفاجأ البنك المستثمرين في سبتمبر عندما رفع سعر الفائدة الرئيس للمرة الأولى من 2018، من 8,25 إلى 10,25 بالمئة.

وتصدر لجنة السياسات النقدية في البنك قرارها التالي حول معدلات الفائدة في 19 نوفمبر.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
11:04 AM

تركيا.. الليرة تواصل الانهيار وأردوغان يقيل رئيس المصرف المركزي

عيّن وزير المالية السابق ناجي إقبال خلفاً له بحسب مرسوم رئاسي اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُقيل حاكم المصرف المركزي التركي مراد أويصال؛ من منصبه، وعُيّن وزير المالية السابق ناجي إقبال؛ خلفاً له، بحسب مرسوم رئاسي نُشر السبت، فيما تسجّل الليرة التركية مستويات متدنية قياسية، بحسب ما نشرته "الفرنسية".

وكان أويصال؛ قد تولى منصبه في يوليو 2019 بعد إقالة سلفه مراد تشيتن كايا؛ وسط خلافات بينه وبين الرئيس رجب طيب إردوغان؛ حول خفض معدلات الفائدة.

في الأشهر القليلة الماضية تراجعت الليرة إلى مستويات متدنية قياسية مقابل الدولار.. وبلغ سعر الصرف 8,52 مقابل الدولار في ساعة متأخرة الجمعة.

وخسرت العملة التركية قرابة 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

ويسود القلق الأسواق بسبب استمرار ارتفاع التضخم، الذي يبقى في خانة العشرات، ومن جرّاء تراجع احتياطيات العملة الأجنبية.

وبرزت آمال الشهر الماضي في أن يقوم البنك المركزي برفع معدلات الفائدة الرئيسة بسبب ضعف الليرة، لكن الأسواق شعرت بالخيبة بعد إبقائها عند معدلاتها.

وفاجأ البنك المستثمرين في سبتمبر عندما رفع سعر الفائدة الرئيس للمرة الأولى من 2018، من 8,25 إلى 10,25 بالمئة.

وتصدر لجنة السياسات النقدية في البنك قرارها التالي حول معدلات الفائدة في 19 نوفمبر.

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