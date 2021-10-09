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هيئة الاتصالات تضبط عدداً من الأجهزة المخالفة في جدة

ينتج عنها تداخلات راديوية تنعكس سلبيًا على الخدمات

نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات الأمنية في محافظة جدة جولات تفتيشية على أسواق الاتصالات لرصد وضبط المخالفات والتحقق من التزامها بنظام الاتصالات.

وضبطت خلال الجولات مجموعة من أجهزة مقويات الشبكة غير النظامية لدى بعض الباعة، التي من شأنها التأثير سلباً على مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين المجاورين، وينتج عنها تداخلات راديوية تنعكس سلبيًا على خدمات الاتصالات المتنقلة.

وأعلنت الهيئة في وقت سابق أن غرامات توريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة في المملكة تصل إلى 25 مليون ريال حسب نظام الاتصالات.


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هيئة الاتصالات تضبط عدداً من الأجهزة المخالفة في جدة
سبق

نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات الأمنية في محافظة جدة جولات تفتيشية على أسواق الاتصالات لرصد وضبط المخالفات والتحقق من التزامها بنظام الاتصالات.

وضبطت خلال الجولات مجموعة من أجهزة مقويات الشبكة غير النظامية لدى بعض الباعة، التي من شأنها التأثير سلباً على مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين المجاورين، وينتج عنها تداخلات راديوية تنعكس سلبيًا على خدمات الاتصالات المتنقلة.

وأعلنت الهيئة في وقت سابق أن غرامات توريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة في المملكة تصل إلى 25 مليون ريال حسب نظام الاتصالات.


09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
05:42 PM

هيئة الاتصالات تضبط عدداً من الأجهزة المخالفة في جدة

ينتج عنها تداخلات راديوية تنعكس سلبيًا على الخدمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات الأمنية في محافظة جدة جولات تفتيشية على أسواق الاتصالات لرصد وضبط المخالفات والتحقق من التزامها بنظام الاتصالات.

وضبطت خلال الجولات مجموعة من أجهزة مقويات الشبكة غير النظامية لدى بعض الباعة، التي من شأنها التأثير سلباً على مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين المجاورين، وينتج عنها تداخلات راديوية تنعكس سلبيًا على خدمات الاتصالات المتنقلة.

وأعلنت الهيئة في وقت سابق أن غرامات توريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة في المملكة تصل إلى 25 مليون ريال حسب نظام الاتصالات.


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