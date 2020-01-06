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الأولمبي يواصل استعداده.. و"الآسيوي" يجتمع ببعثة الأخضر

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم الاثنين تدريباته استعدادًا لأولى مبارياته أمام منتخب اليابان، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب أكاديمية "ياماوكا هاناساكا" تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، وتركز العمل خلالها على تطبيق مران تكتيكي دفاعي، أعقبه مناورة على كامل مساحة الملعب.

من جهة أخرى، عقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلاً باللجنة المنظمة للبطولة اجتماعًا ترحيبيًّا ببعثة "الأخضر" في مقر إقامتهم بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وتم خلال الاجتماع شرح التعليمات المتعلقة بالبطولة، كما تم التطرق للتحديثات في قانون كرة القدم، وموضوعات النزاهة في المباريات.

كما تسلم قائد المنتخب الوطني سامي النجعي خلال الاجتماع درع المشاركة في بطولة كأس آسيا.

المنتخب السعودي تحت 23 عامًا منتخب اليبان كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 دورة الألعاب الأولمبية 2020

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأولمبي يواصل استعداده.. و"الآسيوي" يجتمع ببعثة الأخضر
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم الاثنين تدريباته استعدادًا لأولى مبارياته أمام منتخب اليابان، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب أكاديمية "ياماوكا هاناساكا" تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، وتركز العمل خلالها على تطبيق مران تكتيكي دفاعي، أعقبه مناورة على كامل مساحة الملعب.

من جهة أخرى، عقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلاً باللجنة المنظمة للبطولة اجتماعًا ترحيبيًّا ببعثة "الأخضر" في مقر إقامتهم بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وتم خلال الاجتماع شرح التعليمات المتعلقة بالبطولة، كما تم التطرق للتحديثات في قانون كرة القدم، وموضوعات النزاهة في المباريات.

كما تسلم قائد المنتخب الوطني سامي النجعي خلال الاجتماع درع المشاركة في بطولة كأس آسيا.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
10:01 PM

الأولمبي يواصل استعداده.. و"الآسيوي" يجتمع ببعثة الأخضر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم الاثنين تدريباته استعدادًا لأولى مبارياته أمام منتخب اليابان، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب أكاديمية "ياماوكا هاناساكا" تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، وتركز العمل خلالها على تطبيق مران تكتيكي دفاعي، أعقبه مناورة على كامل مساحة الملعب.

من جهة أخرى، عقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلاً باللجنة المنظمة للبطولة اجتماعًا ترحيبيًّا ببعثة "الأخضر" في مقر إقامتهم بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وتم خلال الاجتماع شرح التعليمات المتعلقة بالبطولة، كما تم التطرق للتحديثات في قانون كرة القدم، وموضوعات النزاهة في المباريات.

كما تسلم قائد المنتخب الوطني سامي النجعي خلال الاجتماع درع المشاركة في بطولة كأس آسيا.

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