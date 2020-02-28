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شاهد.. ضبط 4 وافدين و314 مخالفة على محلات بالرياض ومحافظاتها

حملات تفتيش مفاجئة نفّذها فرع "الموارد البشرية" بالمنطقة خلال أسبوع

نفّذت مكاتب التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- جملةً من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وشملت هذه الحملات الرياض ومحافظات: (الخرج، والأفلاج، ووادي الدواسر، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والمزاحمية، والدوادمي، والسليل، وعفيف، والقويعية، وحوطة بني تميم، وسدير)، وأسفرت عن ضبط 314 مخالفة خلال أسبوع.

من جهة أخرى، نفّذ مفتشو الرياض، مساء الأربعاء، بمشاركة الجهات الشريكة متمثلة في "الضبط الميداني"، حملةً استهدفت مجمع اتصالات بحي العزيزية، وأسفرت الحملة عن زيارة 25 محلًا والقبض على 4 وافدين مخالفين لقرار توطين قطاع الاتصالات، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات؛ مشددًا على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة؛ موضحًا أن هذه الحملات قد بلغت "2723" زيارة تفتيشية.

ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قِبَل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منطقة الرياض الحملات التفتيشية المفاجئة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. ضبط 4 وافدين و314 مخالفة على محلات بالرياض ومحافظاتها
سبق

نفّذت مكاتب التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- جملةً من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وشملت هذه الحملات الرياض ومحافظات: (الخرج، والأفلاج، ووادي الدواسر، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والمزاحمية، والدوادمي، والسليل، وعفيف، والقويعية، وحوطة بني تميم، وسدير)، وأسفرت عن ضبط 314 مخالفة خلال أسبوع.

من جهة أخرى، نفّذ مفتشو الرياض، مساء الأربعاء، بمشاركة الجهات الشريكة متمثلة في "الضبط الميداني"، حملةً استهدفت مجمع اتصالات بحي العزيزية، وأسفرت الحملة عن زيارة 25 محلًا والقبض على 4 وافدين مخالفين لقرار توطين قطاع الاتصالات، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات؛ مشددًا على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة؛ موضحًا أن هذه الحملات قد بلغت "2723" زيارة تفتيشية.

ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قِبَل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
05:24 PM

شاهد.. ضبط 4 وافدين و314 مخالفة على محلات بالرياض ومحافظاتها

حملات تفتيش مفاجئة نفّذها فرع "الموارد البشرية" بالمنطقة خلال أسبوع

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ذياب الشمري - الرياض
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نفّذت مكاتب التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- جملةً من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وشملت هذه الحملات الرياض ومحافظات: (الخرج، والأفلاج، ووادي الدواسر، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والمزاحمية، والدوادمي، والسليل، وعفيف، والقويعية، وحوطة بني تميم، وسدير)، وأسفرت عن ضبط 314 مخالفة خلال أسبوع.

من جهة أخرى، نفّذ مفتشو الرياض، مساء الأربعاء، بمشاركة الجهات الشريكة متمثلة في "الضبط الميداني"، حملةً استهدفت مجمع اتصالات بحي العزيزية، وأسفرت الحملة عن زيارة 25 محلًا والقبض على 4 وافدين مخالفين لقرار توطين قطاع الاتصالات، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات؛ مشددًا على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة؛ موضحًا أن هذه الحملات قد بلغت "2723" زيارة تفتيشية.

ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قِبَل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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