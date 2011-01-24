الرئيس العراقي يصادق على إعدام 340 مداناً في قضايا إرهابية وجنائية
جرت بعد تدقيق الجوانب الدستورية والقانونية
نقلت قناة "الشرق" عن مصدر في رئاسة الجمهورية في العراق، اليوم (الأحد)، أن رئيس الجمهورية برهم صالح صادق على 340 حكم إعدام صدرت عن المحاكم العراقية المختصة في قضايا مختلفة إرهابية وجنائية.
وذكر المصدر أن المصادقة جرت بعد تدقيق القضايا من جوانبها الدستورية والقانونية كافة، بما فيها استنفاد كل طرق الطعن، وعدم شمولها بالعفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وأضاف أن رئاسة الجمهورية مستمرة في مصادقة الأحكام الواردة إليها تباعاً وفقاً للسياقات المتبعة، وتتوخى الدقة والحذر في هذا الملف بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.
رئاسة الجمهورية
العراق
الرئيس العراقي يصادق على إعدام 340 مداناً في قضايا إرهابية وجنائية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-24
نقلت قناة "الشرق" عن مصدر في رئاسة الجمهورية في العراق، اليوم (الأحد)، أن رئيس الجمهورية برهم صالح صادق على 340 حكم إعدام صدرت عن المحاكم العراقية المختصة في قضايا مختلفة إرهابية وجنائية.
وذكر المصدر أن المصادقة جرت بعد تدقيق القضايا من جوانبها الدستورية والقانونية كافة، بما فيها استنفاد كل طرق الطعن، وعدم شمولها بالعفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وأضاف أن رئاسة الجمهورية مستمرة في مصادقة الأحكام الواردة إليها تباعاً وفقاً للسياقات المتبعة، وتتوخى الدقة والحذر في هذا الملف بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.
24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
03:16 PM
الرئيس العراقي يصادق على إعدام 340 مداناً في قضايا إرهابية وجنائية
جرت بعد تدقيق الجوانب الدستورية والقانونية
نقلت قناة "الشرق" عن مصدر في رئاسة الجمهورية في العراق، اليوم (الأحد)، أن رئيس الجمهورية برهم صالح صادق على 340 حكم إعدام صدرت عن المحاكم العراقية المختصة في قضايا مختلفة إرهابية وجنائية.
وذكر المصدر أن المصادقة جرت بعد تدقيق القضايا من جوانبها الدستورية والقانونية كافة، بما فيها استنفاد كل طرق الطعن، وعدم شمولها بالعفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وأضاف أن رئاسة الجمهورية مستمرة في مصادقة الأحكام الواردة إليها تباعاً وفقاً للسياقات المتبعة، وتتوخى الدقة والحذر في هذا الملف بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.