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رفض الإفراج عن المشتبه فيه بحادث السفارة السعودية في لاهاي

يمثل أمام قاضي التحقيق صباح الإثنين المقبل

رفض قاضي التحقيق في لاهاي بمملكة هولندا، إطلاق السراح المؤقت عن المشتبه فيه بحادث اطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي فجر يوم الخميس.

وطلب قاضي التحقيق باستمرار توقيف المشتبه فيه الذي يبلغ من العمر (40 عاماً)، على أن يمثل أمام القاضي صباح الإثنين المقبل.

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة هولندا قد أفادت بتعرُّض مقر السفارة في مدينة لاهاي لحادث إطلاق نار جبان فجر يوم الخميس 26 / 3 / 1442هـ، الموافق 12 / 11 / 2020م، وقام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرّض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رفض الإفراج عن المشتبه فيه بحادث السفارة السعودية في لاهاي
سبق

رفض قاضي التحقيق في لاهاي بمملكة هولندا، إطلاق السراح المؤقت عن المشتبه فيه بحادث اطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي فجر يوم الخميس.

وطلب قاضي التحقيق باستمرار توقيف المشتبه فيه الذي يبلغ من العمر (40 عاماً)، على أن يمثل أمام القاضي صباح الإثنين المقبل.

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة هولندا قد أفادت بتعرُّض مقر السفارة في مدينة لاهاي لحادث إطلاق نار جبان فجر يوم الخميس 26 / 3 / 1442هـ، الموافق 12 / 11 / 2020م، وقام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرّض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
10:23 AM

رفض الإفراج عن المشتبه فيه بحادث السفارة السعودية في لاهاي

يمثل أمام قاضي التحقيق صباح الإثنين المقبل

A A A
خالد علي - الرياض
0
1,868

رفض قاضي التحقيق في لاهاي بمملكة هولندا، إطلاق السراح المؤقت عن المشتبه فيه بحادث اطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي فجر يوم الخميس.

وطلب قاضي التحقيق باستمرار توقيف المشتبه فيه الذي يبلغ من العمر (40 عاماً)، على أن يمثل أمام القاضي صباح الإثنين المقبل.

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة هولندا قد أفادت بتعرُّض مقر السفارة في مدينة لاهاي لحادث إطلاق نار جبان فجر يوم الخميس 26 / 3 / 1442هـ، الموافق 12 / 11 / 2020م، وقام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرّض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات.

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