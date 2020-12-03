تضخّم الأسعار بتركيا يتجاوز التوقعات

معدل التضخم ارتفع في نوفمبر لـ14.03%

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي "تركستات"، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار المستهلك في نوفمبر الماضي، بأكثر من التوقعات.

وحسب البيانات التي نقلتها اليوم "الألمانية" ارتفعت أسعار المستهلك في الشهر الماضي 2.3% شهرياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بـ1% فقط.

وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم في نوفمبر الماضي سنوياً بـ14.03% مقابل 11.89% في أكتوبر الماضي، وكان المحللون يتوقعون ارتفاعه في الشهر الماضي بـ12.6% سنوياً.

ومن ناحية أخرى، أشار معهد الإحصاء إلى ارتفاع أسعار المنتجين في تركيا الشهر الماضي بـ4.08% شهرياً، وارتفاعها بـ23.11% سنوياً مقابل ارتفاعها بـ18.2% سنوياً في أكتوبر الماضي.