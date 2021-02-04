النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية : إغلاق السينما وإيقاف كافة حفلات الزواج والأنشطة الترفيهية لمدة شهر قابلة للتمديد

"هدف": مليون طالب وباحث عن عمل وموظف استفادوا من مقياس الميول المهنية في 2020

تهدف "سبل" إلى تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية مهنيًّا وتوفير معلومات ومحتوى تفاعلي ومرئي

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن استفادة أكثر من مليون طالب وباحث عن عمل وموظف، من مقياس الميول المهنية عبر بوابة التطوير والإرشاد المهني "سبل" https://subol.sa؛ وذلك خلال عام 2020.

وتهدف بوابة "سبل" إلى تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية مهنيًّا، وتوفير معلومات ومحتوى تفاعلي ومرئي عن سوق العمل مدعم بمقياس الميول المهنية، إضافة إلى توفير بيئة إلكترونية تفاعلية، تهتم بالتطوير والإرشاد المهني للفئات المستهدفة؛ من خلال تطوير أدوات وخدمات إرشاد مهني متنوعة، ومنها خدمة التواصل مع مرشدين مهنيين عن بُعد، لتقديم خدمة الإرشاد المهني للباحثين عن عمل في جميع مناطق المملكة.

ويساعد مقياس تحديد الميول المهنية، الطلابَ والباحثين عن عمل والموظفين في فهم ومعرفة الميول المهنية؛ حيث تم بناء المقياس على أطر نظرية صحيحة وأسس علمية وفقًا لنظرية هولاند؛ وذلك بالشراكة مع المركز الوطني للقياس؛ بينما لا تُعَد نتائج المقياس توجيهًا إلزاميًّا للمستفيد إلى مسار تعليمي ومهني معين.

وجاء مقياس الميول المهنية؛ لمساعدة المستفيد في التعرف على ميوله وتزويده بمعلومات تُمَكّنه من تحديد المسار التعليمي والمهني المناسب له، في إطار بناء نظام شامل ومتكامل لبوابة "سبل" للتطوير والإرشاد المهني؛ في حين أسهمت الشراكة مع عدد من الجامعات في مختلف المناطق والمدارس واتفاقيات التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ومقياس الميول المتوفر في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، في زيادة أعداد المستفيدين منذ مطلع العام المنصرم من خدمات بوابة "سبل" للتطوير والإرشاد المهني.

وتُمَكّن بوابة "سبل" الكوادر الوطنية من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحو متساوٍ؛ بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر، ودعمهم بمهارات للتخطيط لمساراتهم المهنية التي تتسق مع ميولهم المهنية واحتياجات سوق العمل؛ مما يسهم في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، ورفع الوعي بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة أهم المهن المستقبلية.

هدف صندوق تنمية الموارد البشرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هدف": مليون طالب وباحث عن عمل وموظف استفادوا من مقياس الميول المهنية في 2020
سبق

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن استفادة أكثر من مليون طالب وباحث عن عمل وموظف، من مقياس الميول المهنية عبر بوابة التطوير والإرشاد المهني "سبل" https://subol.sa؛ وذلك خلال عام 2020.

وتهدف بوابة "سبل" إلى تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية مهنيًّا، وتوفير معلومات ومحتوى تفاعلي ومرئي عن سوق العمل مدعم بمقياس الميول المهنية، إضافة إلى توفير بيئة إلكترونية تفاعلية، تهتم بالتطوير والإرشاد المهني للفئات المستهدفة؛ من خلال تطوير أدوات وخدمات إرشاد مهني متنوعة، ومنها خدمة التواصل مع مرشدين مهنيين عن بُعد، لتقديم خدمة الإرشاد المهني للباحثين عن عمل في جميع مناطق المملكة.

ويساعد مقياس تحديد الميول المهنية، الطلابَ والباحثين عن عمل والموظفين في فهم ومعرفة الميول المهنية؛ حيث تم بناء المقياس على أطر نظرية صحيحة وأسس علمية وفقًا لنظرية هولاند؛ وذلك بالشراكة مع المركز الوطني للقياس؛ بينما لا تُعَد نتائج المقياس توجيهًا إلزاميًّا للمستفيد إلى مسار تعليمي ومهني معين.

وجاء مقياس الميول المهنية؛ لمساعدة المستفيد في التعرف على ميوله وتزويده بمعلومات تُمَكّنه من تحديد المسار التعليمي والمهني المناسب له، في إطار بناء نظام شامل ومتكامل لبوابة "سبل" للتطوير والإرشاد المهني؛ في حين أسهمت الشراكة مع عدد من الجامعات في مختلف المناطق والمدارس واتفاقيات التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ومقياس الميول المتوفر في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، في زيادة أعداد المستفيدين منذ مطلع العام المنصرم من خدمات بوابة "سبل" للتطوير والإرشاد المهني.

وتُمَكّن بوابة "سبل" الكوادر الوطنية من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحو متساوٍ؛ بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر، ودعمهم بمهارات للتخطيط لمساراتهم المهنية التي تتسق مع ميولهم المهنية واحتياجات سوق العمل؛ مما يسهم في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، ورفع الوعي بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة أهم المهن المستقبلية.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
10:43 AM

"هدف": مليون طالب وباحث عن عمل وموظف استفادوا من مقياس الميول المهنية في 2020

تهدف "سبل" إلى تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية مهنيًّا وتوفير معلومات ومحتوى تفاعلي ومرئي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
183

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن استفادة أكثر من مليون طالب وباحث عن عمل وموظف، من مقياس الميول المهنية عبر بوابة التطوير والإرشاد المهني "سبل" https://subol.sa؛ وذلك خلال عام 2020.

وتهدف بوابة "سبل" إلى تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية مهنيًّا، وتوفير معلومات ومحتوى تفاعلي ومرئي عن سوق العمل مدعم بمقياس الميول المهنية، إضافة إلى توفير بيئة إلكترونية تفاعلية، تهتم بالتطوير والإرشاد المهني للفئات المستهدفة؛ من خلال تطوير أدوات وخدمات إرشاد مهني متنوعة، ومنها خدمة التواصل مع مرشدين مهنيين عن بُعد، لتقديم خدمة الإرشاد المهني للباحثين عن عمل في جميع مناطق المملكة.

ويساعد مقياس تحديد الميول المهنية، الطلابَ والباحثين عن عمل والموظفين في فهم ومعرفة الميول المهنية؛ حيث تم بناء المقياس على أطر نظرية صحيحة وأسس علمية وفقًا لنظرية هولاند؛ وذلك بالشراكة مع المركز الوطني للقياس؛ بينما لا تُعَد نتائج المقياس توجيهًا إلزاميًّا للمستفيد إلى مسار تعليمي ومهني معين.

وجاء مقياس الميول المهنية؛ لمساعدة المستفيد في التعرف على ميوله وتزويده بمعلومات تُمَكّنه من تحديد المسار التعليمي والمهني المناسب له، في إطار بناء نظام شامل ومتكامل لبوابة "سبل" للتطوير والإرشاد المهني؛ في حين أسهمت الشراكة مع عدد من الجامعات في مختلف المناطق والمدارس واتفاقيات التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ومقياس الميول المتوفر في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، في زيادة أعداد المستفيدين منذ مطلع العام المنصرم من خدمات بوابة "سبل" للتطوير والإرشاد المهني.

وتُمَكّن بوابة "سبل" الكوادر الوطنية من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحو متساوٍ؛ بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر، ودعمهم بمهارات للتخطيط لمساراتهم المهنية التي تتسق مع ميولهم المهنية واحتياجات سوق العمل؛ مما يسهم في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، ورفع الوعي بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة أهم المهن المستقبلية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,807
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,297
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,372
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,188

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة