"كورونا".. الصين تعود للواجهة بفرض حجر على مدينة تضم 13 مليون نسمة

كانت قد أعلنت اليوم تسجيل 77 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

فرضت السلطات الصينية حجرًا صحيًّا في مدينة شيان التي تضم 13 مليون نسمة؛ للحد من انتشار كورونا، حسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلًا عن مسؤولين صينيين.

وجرى قرار إغلاق المدينة التي تقع في شمال غرب الصين؛ بسبب تفشي حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، وقبل قرابة شهر ونصف من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وقالت السلطات المحلية في بيان إن على سكان المدينة "البقاء في منازلهم ما لم يكن هناك سبب مُقنع لخروجهم"، مضيفةً أنه يُسمح لشخص واحد من كل أسرة بالخروج للتسوق "كل يومين".

فيما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 100544.