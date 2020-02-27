النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأردن تعيد 7 عراقيين من الحدود إلى بلادهم لارتفاع حرارتهم

استندت إلى الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار كورونا

أعادت السلطات الأردنية اليوم 7 عراقيين كانوا قادمين للأردن من الحدود بين البلدين لارتفاع في درجات حرارتهم.
وقال المسؤول عن الكوادر الطبية في حدود معبر الكرامة بين الأردن والعراق الدكتور موسى أبو عاقولة، إنه تم إعادة الـ 7 عراقيين بعدما أثبتت الفحوصات المسحية ارتفاع درجات حرارتهم فوق 37 درجة، موضحًا أن إعادتهم استندت إلى الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة، للحيلولة دون انتشار فيروس الكورونا في الأردن.
ولفت في تصريح صحفي، إلى أن تنسيقًا تم بين الكوادر العاملة في حدود الكرامة الأردني، مع نظرائهم في الحدود العراقية، لمنع دخول الحالات المشتبه بها من الجانبين، وإعادتها إلى بلادها، في حين يُسمح للمواطن فقط دخول دولته على أن يتم إجراء الفحوصات وعزله في مراكز خاصة للتأكد من حالته الطبية.

الأردن فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الأردن تعيد 7 عراقيين من الحدود إلى بلادهم لارتفاع حرارتهم
سبق

أعادت السلطات الأردنية اليوم 7 عراقيين كانوا قادمين للأردن من الحدود بين البلدين لارتفاع في درجات حرارتهم.
وقال المسؤول عن الكوادر الطبية في حدود معبر الكرامة بين الأردن والعراق الدكتور موسى أبو عاقولة، إنه تم إعادة الـ 7 عراقيين بعدما أثبتت الفحوصات المسحية ارتفاع درجات حرارتهم فوق 37 درجة، موضحًا أن إعادتهم استندت إلى الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة، للحيلولة دون انتشار فيروس الكورونا في الأردن.
ولفت في تصريح صحفي، إلى أن تنسيقًا تم بين الكوادر العاملة في حدود الكرامة الأردني، مع نظرائهم في الحدود العراقية، لمنع دخول الحالات المشتبه بها من الجانبين، وإعادتها إلى بلادها، في حين يُسمح للمواطن فقط دخول دولته على أن يتم إجراء الفحوصات وعزله في مراكز خاصة للتأكد من حالته الطبية.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
02:40 PM

الأردن تعيد 7 عراقيين من الحدود إلى بلادهم لارتفاع حرارتهم

استندت إلى الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
3
816

أعادت السلطات الأردنية اليوم 7 عراقيين كانوا قادمين للأردن من الحدود بين البلدين لارتفاع في درجات حرارتهم.
وقال المسؤول عن الكوادر الطبية في حدود معبر الكرامة بين الأردن والعراق الدكتور موسى أبو عاقولة، إنه تم إعادة الـ 7 عراقيين بعدما أثبتت الفحوصات المسحية ارتفاع درجات حرارتهم فوق 37 درجة، موضحًا أن إعادتهم استندت إلى الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة، للحيلولة دون انتشار فيروس الكورونا في الأردن.
ولفت في تصريح صحفي، إلى أن تنسيقًا تم بين الكوادر العاملة في حدود الكرامة الأردني، مع نظرائهم في الحدود العراقية، لمنع دخول الحالات المشتبه بها من الجانبين، وإعادتها إلى بلادها، في حين يُسمح للمواطن فقط دخول دولته على أن يتم إجراء الفحوصات وعزله في مراكز خاصة للتأكد من حالته الطبية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,854
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,403
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,721
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,983

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة