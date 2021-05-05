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مدرب الأخضر: كأس العرب خطوة مهمة للإعداد في تصفيات كأس العالم.. وهدفي اللقب الثالث

"رينار" أكد قوة مجموعة المنتخ وأن مواجهات قوية تنتظرهم ليس فقط فيها بل في الأدوار التالية

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي "إيرڤي رينار" أهمية بطولة كأس العرب FIFA بالنسبة للمنتخب خاصة وأنها تُقام في ظل اقتراب التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 من نهايتها.


وأعرب "رينار" في تصريحه عن سعادته بعودة البطولة العربية، مشيرًا إلى أن توقيتها مناسب كخطوة مهمة في إعداد الأخضر في مشواره إلى كأس العالم.

وعن الهدف الذي ينشده "الأخضر" من كأس العرب؛ أكد المدرب الفرنسي أنه سيلقي بكل ثقله في هذه البطولة من أجل الفوز باللقب الثالث للمنتخب السعودي بعد لقبي 1998 و2002، مؤكداً قوة مجموعة الأخضر التي تضم المغرب والفائز من الأردن وجنوب السودان أو فلسطين وجزر القمر، مبيناً أن مواجهات قوية تنتظرهم ليس فقط في المجموعة بل في الأدوار التالية من البطولة نظراً لقوة وتاريخ المنتخبات المشاركة في كأس العرب.

المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم إيرڤي رينار

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب الأخضر: كأس العرب خطوة مهمة للإعداد في تصفيات كأس العالم.. وهدفي اللقب الثالث
سبق

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي "إيرڤي رينار" أهمية بطولة كأس العرب FIFA بالنسبة للمنتخب خاصة وأنها تُقام في ظل اقتراب التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 من نهايتها.


وأعرب "رينار" في تصريحه عن سعادته بعودة البطولة العربية، مشيرًا إلى أن توقيتها مناسب كخطوة مهمة في إعداد الأخضر في مشواره إلى كأس العالم.

وعن الهدف الذي ينشده "الأخضر" من كأس العرب؛ أكد المدرب الفرنسي أنه سيلقي بكل ثقله في هذه البطولة من أجل الفوز باللقب الثالث للمنتخب السعودي بعد لقبي 1998 و2002، مؤكداً قوة مجموعة الأخضر التي تضم المغرب والفائز من الأردن وجنوب السودان أو فلسطين وجزر القمر، مبيناً أن مواجهات قوية تنتظرهم ليس فقط في المجموعة بل في الأدوار التالية من البطولة نظراً لقوة وتاريخ المنتخبات المشاركة في كأس العرب.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
08:14 PM
اخر تعديل
06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
03:08 AM

مدرب الأخضر: كأس العرب خطوة مهمة للإعداد في تصفيات كأس العالم.. وهدفي اللقب الثالث

"رينار" أكد قوة مجموعة المنتخ وأن مواجهات قوية تنتظرهم ليس فقط فيها بل في الأدوار التالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي "إيرڤي رينار" أهمية بطولة كأس العرب FIFA بالنسبة للمنتخب خاصة وأنها تُقام في ظل اقتراب التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 من نهايتها.


وأعرب "رينار" في تصريحه عن سعادته بعودة البطولة العربية، مشيرًا إلى أن توقيتها مناسب كخطوة مهمة في إعداد الأخضر في مشواره إلى كأس العالم.

وعن الهدف الذي ينشده "الأخضر" من كأس العرب؛ أكد المدرب الفرنسي أنه سيلقي بكل ثقله في هذه البطولة من أجل الفوز باللقب الثالث للمنتخب السعودي بعد لقبي 1998 و2002، مؤكداً قوة مجموعة الأخضر التي تضم المغرب والفائز من الأردن وجنوب السودان أو فلسطين وجزر القمر، مبيناً أن مواجهات قوية تنتظرهم ليس فقط في المجموعة بل في الأدوار التالية من البطولة نظراً لقوة وتاريخ المنتخبات المشاركة في كأس العرب.

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