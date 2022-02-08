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المكسيكي "سيزار راموس" يقود مواجهة الهلال وتشيلسي

في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية

يقود الحكم المكسيكي سيزار راموس، مواجهة الهلال السعودي وتشيلسي، في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.


وسبق للحكم المكسيكي إدارة مباراة الهلال والجزيرة الإماراتي بالدور الثاني من نفس البطولة، والتي انتهت بفوز الهلال بنتيجة 6-1 ليصعد إلى نصف النهائي من أجل مقابلة تشيلسي.


ومن المقرر أن يكون الحكم الأرجنتيني ماورو فيليجانو داخل غرفة تقنية الفيديو المساعد، لتكون إدارة اللقاء تحكيمياً وداخل VAR من اختصاص حكام قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.

الهلال تشيلسي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المكسيكي "سيزار راموس" يقود مواجهة الهلال وتشيلسي
سبق

يقود الحكم المكسيكي سيزار راموس، مواجهة الهلال السعودي وتشيلسي، في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.


وسبق للحكم المكسيكي إدارة مباراة الهلال والجزيرة الإماراتي بالدور الثاني من نفس البطولة، والتي انتهت بفوز الهلال بنتيجة 6-1 ليصعد إلى نصف النهائي من أجل مقابلة تشيلسي.


ومن المقرر أن يكون الحكم الأرجنتيني ماورو فيليجانو داخل غرفة تقنية الفيديو المساعد، لتكون إدارة اللقاء تحكيمياً وداخل VAR من اختصاص حكام قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
07:24 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
09:03 PM

المكسيكي "سيزار راموس" يقود مواجهة الهلال وتشيلسي

في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقود الحكم المكسيكي سيزار راموس، مواجهة الهلال السعودي وتشيلسي، في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.


وسبق للحكم المكسيكي إدارة مباراة الهلال والجزيرة الإماراتي بالدور الثاني من نفس البطولة، والتي انتهت بفوز الهلال بنتيجة 6-1 ليصعد إلى نصف النهائي من أجل مقابلة تشيلسي.


ومن المقرر أن يكون الحكم الأرجنتيني ماورو فيليجانو داخل غرفة تقنية الفيديو المساعد، لتكون إدارة اللقاء تحكيمياً وداخل VAR من اختصاص حكام قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,541
142 مليون ..

142 مليون ..

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