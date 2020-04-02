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بسبب كورونا.. تمديد مهلة التقدم بملفات الترشح لكأس آسيا 2027

3 أشهر إضافية لمنح فرصة كافية لأعضاء الاتحاد للقيام بأعمالهم الداخلية

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تمديد مهلة الموعد النهائي للتقدم بالعروض الأولية لاستضافة كأس آسيا 2027، لثلاثة أشهر إضافية حتى 30 يونيو، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مارس.

وقال الاتحاد في بيان نشره على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلاً: "قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تمديد الموعد النهائي للاتحادات الأعضاء لتقديم لاستضافة كأس آسيا 2027 من 31 مارس 2020 إلى 30 يونيو 2020.

وتابع: تم أتخذ القرار في ظل انتشار وباء فيروس كورونا؛ من أجل منح فرصة كافية لأعضاء الاتحاد، الذين تأثر أغلبهم من انتشار الفيروس، للقيام بأعمالهم الداخلية.

يذكر أن اتحاد كرة القدم أعلن في مطلع فبراير الماضي، تقدمه بطلب استضافة البطولة.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كأس آسيا 2027 فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بسبب كورونا.. تمديد مهلة التقدم بملفات الترشح لكأس آسيا 2027
سبق

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تمديد مهلة الموعد النهائي للتقدم بالعروض الأولية لاستضافة كأس آسيا 2027، لثلاثة أشهر إضافية حتى 30 يونيو، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مارس.

وقال الاتحاد في بيان نشره على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلاً: "قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تمديد الموعد النهائي للاتحادات الأعضاء لتقديم لاستضافة كأس آسيا 2027 من 31 مارس 2020 إلى 30 يونيو 2020.

وتابع: تم أتخذ القرار في ظل انتشار وباء فيروس كورونا؛ من أجل منح فرصة كافية لأعضاء الاتحاد، الذين تأثر أغلبهم من انتشار الفيروس، للقيام بأعمالهم الداخلية.

يذكر أن اتحاد كرة القدم أعلن في مطلع فبراير الماضي، تقدمه بطلب استضافة البطولة.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
11:48 AM

بسبب كورونا.. تمديد مهلة التقدم بملفات الترشح لكأس آسيا 2027

3 أشهر إضافية لمنح فرصة كافية لأعضاء الاتحاد للقيام بأعمالهم الداخلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تمديد مهلة الموعد النهائي للتقدم بالعروض الأولية لاستضافة كأس آسيا 2027، لثلاثة أشهر إضافية حتى 30 يونيو، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مارس.

وقال الاتحاد في بيان نشره على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلاً: "قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تمديد الموعد النهائي للاتحادات الأعضاء لتقديم لاستضافة كأس آسيا 2027 من 31 مارس 2020 إلى 30 يونيو 2020.

وتابع: تم أتخذ القرار في ظل انتشار وباء فيروس كورونا؛ من أجل منح فرصة كافية لأعضاء الاتحاد، الذين تأثر أغلبهم من انتشار الفيروس، للقيام بأعمالهم الداخلية.

يذكر أن اتحاد كرة القدم أعلن في مطلع فبراير الماضي، تقدمه بطلب استضافة البطولة.

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