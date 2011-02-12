لاعب أخضر التزلج الألبي فائق عابدي ينهي تحضيراته للمشاركة في الألعاب الشتوية

أنهى اللاعب السعودي فائق عابدي تدريباته استعداداً لمشاركته التاريخية بداية من الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت المملكة من يوم الأحد في مسابقة التزلج على المنحدرات الجبلية العملاقة 'Giant Slalom' ضمن منافسات رياضة التزلج الألبي 'Alpine Skiing' لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022، كأوّل لاعب سعودي وخليجي يشارك في دورات الألعاب الأولمبية الشتوية منذ انطلاقها في أوّل نسخه عام 1924م.

وكان 'عابدي' قد تمكّن من كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة السعودية والخليجية، بعد أن نجح في التأهل إلى الأولمبياد في ديسمبر الماضي، بتحقيقه لمعدل 131.03 نقطة خلال أفضل 5 سباقات شارك فيها في فترة قياسية. ومنذ وصوله إلى بكين في الثالث من فبراير الحالي، استمر لاعب المنتخب السعودي للتزلج الألبي بأداء تدريباته وبشكل منتظم بقيادة مدربيه 'باتريس لوكاس' و'دانييل سانز' استعدادًا للمشاركة التي يُنتظر أن يكتسب من خلالها فائق خبرة أولمبية جديدة تساهم في بناء مستقبل مختلف للرياضات الشتوية في المملكة.

يُذكر أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية شهدت مشاركة خمسة لجان أولمبية عربية فقط خلال ما يقارب المئة عام وتحديدًا من نسخة شامونيه 1924 وحتى أولمبياد بكين 2022، وهي لبنان: من عام 1948 وحتى 2022 (غابت فقط عن أولمبياد 1994 و 1998)المغرب: 1968، 1984، 1988، 1992، ولم تغب عن الدورة من 2010 حتى بكين 2022، الجزائر: 1992, 2006, 2010، مصر: 1984، المملكة العربية السعودية: 2022.