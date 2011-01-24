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"هيئة جدة" تفعّل حملة "الخوارج شرار الخلق" عبر شاشات جامعة الملك عبدالعزيز

تستهدف تعزيزَ وعي المجتمع بخطرهم ومحاربة الأفكار الضالة والهدامة

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة، بالمحتوى التوعوي لحملة "الخوارج شرار الخلق"، في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عبر الشاشات الإلكترونية والرقمية، المنتشرة في مباني ومرافق الجامعة.

وكانت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد أطلقت حملة "الخوارج شرار الخلق"؛ بهدف تحصين المجتمع من خطر فِرَق الخوارج وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي الحنيف، وتعزيز وعي المجتمع بخطرهم ومحاربة الأفكار الضالة والهدامة.

وأكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، تفعيل حملة "الخوارج شرار الخلق" في جميع الوسائل التقنية المتاحة، وتعزيز دور الشراكات، والتذكير بفضل هذه البلاد المباركة؛ للحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم.

وتأتي هذه البرامج بمتابعة واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهم الله.

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جدة

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"هيئة جدة" تفعّل حملة "الخوارج شرار الخلق" عبر شاشات جامعة الملك عبدالعزيز
سبق

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة، بالمحتوى التوعوي لحملة "الخوارج شرار الخلق"، في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عبر الشاشات الإلكترونية والرقمية، المنتشرة في مباني ومرافق الجامعة.

وكانت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد أطلقت حملة "الخوارج شرار الخلق"؛ بهدف تحصين المجتمع من خطر فِرَق الخوارج وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي الحنيف، وتعزيز وعي المجتمع بخطرهم ومحاربة الأفكار الضالة والهدامة.

وأكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، تفعيل حملة "الخوارج شرار الخلق" في جميع الوسائل التقنية المتاحة، وتعزيز دور الشراكات، والتذكير بفضل هذه البلاد المباركة؛ للحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم.

وتأتي هذه البرامج بمتابعة واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهم الله.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
12:30 PM

"هيئة جدة" تفعّل حملة "الخوارج شرار الخلق" عبر شاشات جامعة الملك عبدالعزيز

تستهدف تعزيزَ وعي المجتمع بخطرهم ومحاربة الأفكار الضالة والهدامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة، بالمحتوى التوعوي لحملة "الخوارج شرار الخلق"، في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عبر الشاشات الإلكترونية والرقمية، المنتشرة في مباني ومرافق الجامعة.

وكانت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد أطلقت حملة "الخوارج شرار الخلق"؛ بهدف تحصين المجتمع من خطر فِرَق الخوارج وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي الحنيف، وتعزيز وعي المجتمع بخطرهم ومحاربة الأفكار الضالة والهدامة.

وأكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، تفعيل حملة "الخوارج شرار الخلق" في جميع الوسائل التقنية المتاحة، وتعزيز دور الشراكات، والتذكير بفضل هذه البلاد المباركة؛ للحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم.

وتأتي هذه البرامج بمتابعة واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهم الله.

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