"الديوان الملكي": وفاة "الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي"
الصلاة عليها غدًا الثلاثاء بعد صلاة العصر بجامع الإمام تركي في الرياض
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها إن شاء الله يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 23 / 1 / 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
"الديوان الملكي": وفاة "الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي"
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-08-30
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها إن شاء الله يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 23 / 1 / 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها إن شاء الله يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 23 / 1 / 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.