"الديوان الملكي": وفاة "الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي"

الصلاة عليها غدًا الثلاثاء بعد صلاة العصر بجامع الإمام تركي في الرياض

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها إن شاء الله يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 23 / 1 / 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمَّدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا لله وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.