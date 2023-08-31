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"الديوان الملكي": وفاة "الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي"

الصلاة عليها غدًا الثلاثاء بعد صلاة العصر بجامع الإمام تركي في الرياض

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها إن شاء الله يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 23 / 1 / 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمَّدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا لله وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.

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"الديوان الملكي": وفاة "الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي"
سبق

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها إن شاء الله يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 23 / 1 / 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمَّدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا لله وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
11:43 PM
اخر تعديل
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
07:57 AM

"الديوان الملكي": وفاة "الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي"

الصلاة عليها غدًا الثلاثاء بعد صلاة العصر بجامع الإمام تركي في الرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
4,352

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها إن شاء الله يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 23 / 1 / 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمَّدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا لله وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.

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