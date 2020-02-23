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السعودية للكهرباء تنفي شائعة زيادة التعرفة الكهربائية

نفت الشركة السعودية للكهرباء ما تم تداوله عن زيادة التعرفة الكهربائية ابتداء من الشهر المقبل.

وقالت الشركة عبر حساب العناية بالمشتركين ردًّا على استفسار أحد المغردين: "غير صحيح ما يتم تداوله عن وجود زيادة في التعرفة وأسعار الخدمة".

الشركة السعودية للكهرباء التعرفة الكهربائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية للكهرباء تنفي شائعة زيادة التعرفة الكهربائية
سبق

نفت الشركة السعودية للكهرباء ما تم تداوله عن زيادة التعرفة الكهربائية ابتداء من الشهر المقبل.

وقالت الشركة عبر حساب العناية بالمشتركين ردًّا على استفسار أحد المغردين: "غير صحيح ما يتم تداوله عن وجود زيادة في التعرفة وأسعار الخدمة".

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
11:57 PM
اخر تعديل
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
12:43 AM

السعودية للكهرباء تنفي شائعة زيادة التعرفة الكهربائية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
2,389

نفت الشركة السعودية للكهرباء ما تم تداوله عن زيادة التعرفة الكهربائية ابتداء من الشهر المقبل.

وقالت الشركة عبر حساب العناية بالمشتركين ردًّا على استفسار أحد المغردين: "غير صحيح ما يتم تداوله عن وجود زيادة في التعرفة وأسعار الخدمة".

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