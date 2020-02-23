السعودية للكهرباء تنفي شائعة زيادة التعرفة الكهربائية

نفت الشركة السعودية للكهرباء ما تم تداوله عن زيادة التعرفة الكهربائية ابتداء من الشهر المقبل.

وقالت الشركة عبر حساب العناية بالمشتركين ردًّا على استفسار أحد المغردين: "غير صحيح ما يتم تداوله عن وجود زيادة في التعرفة وأسعار الخدمة".