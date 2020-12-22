"الصحة": تسجيل 181 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 160 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 361359 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 160 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 352249 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6139 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2971 والحالات الحرجة 404 حالة.
"الصحة": تسجيل 181 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 160 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-12-22
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 361359 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 160 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 352249 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6139 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2971 والحالات الحرجة 404 حالة.
22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
03:49 PM
"الصحة": تسجيل 181 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 160 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 361359 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 160 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 352249 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6139 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2971 والحالات الحرجة 404 حالة.