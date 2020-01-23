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منها مهرجان البن.. خدمات "الأحوال المتنقلة" حاضرة في 12 موقعًا بالمملكة

تتيح للمستفيدين من الرجال والنساء إصدار بطاقة الهوية وتجديدها و"بدل تالف"

تُقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (12) موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، في تقديم الخدمة للرجال في محافظة ميسان ومركز قيا، وستكون يوم الاثنين في مركز أبو راكة، لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير، بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز "ثلوث المنظر" بمحافظة محايل عسير لمدة يومين، وللرجال في مقر محافظة خميس مشيط لمدة يوم واحد؛ فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال والنساء في المدينة العسكرية بخميس مشيط لمدة يومين.

وفي منطقة نجران، تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة للرجال اليوم في مقر الحرس الوطني بمنطقة نجران لمدة أربعة أيام، ويوم الأربعاء للنساء في محافظة خباش لمدة يومين.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء اليوم، في مهرجان البن السعودي بمحافظة الداير بمنطقة جازان لمدة أسبوع، ومنطقة الجوف في مركز أبو عجرم لمدة ثلاثة أيام؛ فيما تقدم الخدمة للنساء في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية لمدة يومين، ويوم غد الاثنين للرجال والنساء في مركز قبة بمنطقة القصيم لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وتجديدها، وبدل تالف عنها.

وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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منها مهرجان البن.. خدمات "الأحوال المتنقلة" حاضرة في 12 موقعًا بالمملكة
سبق

تُقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (12) موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، في تقديم الخدمة للرجال في محافظة ميسان ومركز قيا، وستكون يوم الاثنين في مركز أبو راكة، لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير، بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز "ثلوث المنظر" بمحافظة محايل عسير لمدة يومين، وللرجال في مقر محافظة خميس مشيط لمدة يوم واحد؛ فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال والنساء في المدينة العسكرية بخميس مشيط لمدة يومين.

وفي منطقة نجران، تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة للرجال اليوم في مقر الحرس الوطني بمنطقة نجران لمدة أربعة أيام، ويوم الأربعاء للنساء في محافظة خباش لمدة يومين.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء اليوم، في مهرجان البن السعودي بمحافظة الداير بمنطقة جازان لمدة أسبوع، ومنطقة الجوف في مركز أبو عجرم لمدة ثلاثة أيام؛ فيما تقدم الخدمة للنساء في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية لمدة يومين، ويوم غد الاثنين للرجال والنساء في مركز قبة بمنطقة القصيم لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وتجديدها، وبدل تالف عنها.

وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
11:11 AM

منها مهرجان البن.. خدمات "الأحوال المتنقلة" حاضرة في 12 موقعًا بالمملكة

تتيح للمستفيدين من الرجال والنساء إصدار بطاقة الهوية وتجديدها و"بدل تالف"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تُقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (12) موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، في تقديم الخدمة للرجال في محافظة ميسان ومركز قيا، وستكون يوم الاثنين في مركز أبو راكة، لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير، بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز "ثلوث المنظر" بمحافظة محايل عسير لمدة يومين، وللرجال في مقر محافظة خميس مشيط لمدة يوم واحد؛ فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال والنساء في المدينة العسكرية بخميس مشيط لمدة يومين.

وفي منطقة نجران، تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة للرجال اليوم في مقر الحرس الوطني بمنطقة نجران لمدة أربعة أيام، ويوم الأربعاء للنساء في محافظة خباش لمدة يومين.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء اليوم، في مهرجان البن السعودي بمحافظة الداير بمنطقة جازان لمدة أسبوع، ومنطقة الجوف في مركز أبو عجرم لمدة ثلاثة أيام؛ فيما تقدم الخدمة للنساء في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية لمدة يومين، ويوم غد الاثنين للرجال والنساء في مركز قبة بمنطقة القصيم لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وتجديدها، وبدل تالف عنها.

وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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