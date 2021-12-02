تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" دون مستوى 67 دولارًا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 23 أغسطس الماضي.
برميل "برنت" ينخفض دون مستوى 67 دولاراً
للمرة الأولى منذ 23 أغسطس
تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" دون مستوى 67 دولارًا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 23 أغسطس الماضي.
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برميل "برنت" ينخفض دون مستوى 67 دولاراًصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-02
02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
05:26 PM
برميل "برنت" ينخفض دون مستوى 67 دولاراً
للمرة الأولى منذ 23 أغسطس
تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" دون مستوى 67 دولارًا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 23 أغسطس الماضي.
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142 مليون ..
20 أكتوبر
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201,250 سيارة ..
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