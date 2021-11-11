"هند الجويسر" تحصد الدكتوراه فى علم الاجتماع من جامعة الإمام

حصلت الدكتورة هند بنت سليمان الجويسر، على درجة "الدكتوراه" في تخصص "علم اجتماع الجريمة"، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بتقدير ممتاز، مع مرتبة الشرف الأولى، بعد اجتيازها للمناقشة العلمية للأطروحة، والتي كانت بعنوان (العوامل المؤثرة على جرائم النساء في المجتمع السعودي).



يُشار إلى أن "الجويسر" إحدى منسوبات وزارة الداخلية، حققت العديد من الإنجازات خلال مسيرتها المهنية، وتعد من الكفاءات الوطنية البارزة في مجال عملها.