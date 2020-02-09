"تعليم الرياض" تراجع 300 حقيبة للتحقق من معاييرها المهنية

تستهدف تحسين نواتج التعلم داخل البيئة الصفية

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عددًا من المبادرات؛ لتحسين نواتج التعلم داخل البيئة الصفية، والممارسات الإبداعية للمعلم.

جاء ذلك تحت مسميات، منها: "تحسين نواتج التعلم" و"المعايير المهنية" و"مكين" و"التربية على المواطنة" و"ميثاق أخلاقيات التدريب" وغيرها من المبادرات، ويتوقع أن يستفيد منها أكثر من 10 آلاف من شاغلي الوظائف التعليمية.

وقال مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث خالد بن عبدالله الرفاعي، إن إدارة التدريب التربوي والابتعاث شكّلت فريقًا لمراجعة البرامج التدريبية، تجاوز عددها 300 برنامج؛ للتحقق من مدى مواءمتها للمعايير المهنية للمعلمين، دعمًا للمعلم للحصول على الرخصة المهنية.

وأضاف أن مشروع "تحسين نواتج التعلم "يستهدف عددًا من المهارات الأساسية والمهمة للميدان التعليمي، بالتعاون مع مجموعة من الإدارات، حيث يترأس اللجنة العليا مدير عام التعليم، وأطلق المشروع أول برنامج له وهو تحسين المهارات الكتابية والإملائية لدى بعض المعلمين، ونفذه مشرفو اللغة العربية في إدارة تعليم الرياض".

ولفت إلى أن إدارة التدريب التربوي فرغت من إعداد دليلين مهمين، الأول "ميثاق أخلاقيات التدريب"، ويشمل المهام المطلوبة لكل من المدرب والمتدرب والإدارة، ويحدد أدوار كل منهم وحقوقه وواجباته، إضافة إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية فيما يتعلق بالمادة العلمية وحدود كل طرف فيها.

وأوضح أن الدليل الثاني هو الدليل الإجرائي لمراكز التدريب التربوي بالرياض، ويبين مهام العاملين وحدود مسؤولياتهم، إضافة إلى النماذج المطلوبة من كل مركز مرمزة ومرقمة حسب التسلسل الوظيفي، وبحسب متطلبات معايير الجودة "الآيزو"، ويجري حاليًا العمل على الانتهاء من الدليل الإجرائي للأقسام.

وأشار "الرفاعي" إلى أنه بالتزامن مع اليوم العالمي للتعليم الذي أكد على أن لكل طالب حق الحصول على التعليم، فإن ‫التطوير المهني للمعلم حق لهما، لذا أطلقت الإدارة مشروع "#التطوير_المهني_مكين"، ويهدف إلى تعزيز مكانة التدريب في المدارس عبر حزمة من البرامج تستهدف المعلم والصف الدراسي مباشرة، حيث يتلقى المعلم تدريبيه على مدار يومين داخل المكتب، على أن يتم تسكين هذه البرامج داخل مكاتب التعليم.

وقال: إن البرامج اشتملت على ثمانية مسميات جرى تحديثها وتطويرها وهي: إدارة البيئة الصفية، التعلم بالاستقصاء، خرائط المفاهيم، دمج مهارات التفكير بالتدريس، التواصل الذكي، دافعية التعلم، والتخطيط الشخصي.

وأضاف مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث أن الإدارة تسعى إلى تعزيز عدد من الشراكات مع الجهات المهمة، حيث أطلقت برنامج "التربية على المواطنة"، بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج، واستهدف ألف معلم يعززون هذه القيم لدى أبنائهم الطلاب، منوهًا إلى أن هناك العديد من الشراكات مع عدد من الجهات، بإذن الله.

إلى ذلك، أطلقت إدارة التدريب التربوي والابتعاث، ثلاث نسخ من برنامج تدريب المدربين تستهدف مائة مدرب من المشرفين ومنسقي التدريب بالمكاتب والإدارات، وآخرين من المعلمين المتميزين.