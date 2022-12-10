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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع ألف سلة غذائية في مأرب

ضمن مشروع توزيع 49 ألف سلة بأربع محافظات يمنية

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 1000 سلة غذائية في مديرية مدغل التابعة لمحافظة مأرب، ضمن مشروع توزيع 49 ألف سلة غذائية تستهدف محافظات: (مأرب، البيضاء، الجوف، صنعاء).
ويأتي هذا التوزيع امتدادًا للمشروعات الإغاثية التي يقدمها المركز لجميع أبناء المحافظات اليمنية؛ للتخفيف من معاناتهم جرّاء الأزمة التي يعيشونها.

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع ألف سلة غذائية في مأرب
سبق

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 1000 سلة غذائية في مديرية مدغل التابعة لمحافظة مأرب، ضمن مشروع توزيع 49 ألف سلة غذائية تستهدف محافظات: (مأرب، البيضاء، الجوف، صنعاء).
ويأتي هذا التوزيع امتدادًا للمشروعات الإغاثية التي يقدمها المركز لجميع أبناء المحافظات اليمنية؛ للتخفيف من معاناتهم جرّاء الأزمة التي يعيشونها.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
11:24 AM

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع ألف سلة غذائية في مأرب

ضمن مشروع توزيع 49 ألف سلة بأربع محافظات يمنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مأرب
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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 1000 سلة غذائية في مديرية مدغل التابعة لمحافظة مأرب، ضمن مشروع توزيع 49 ألف سلة غذائية تستهدف محافظات: (مأرب، البيضاء، الجوف، صنعاء).
ويأتي هذا التوزيع امتدادًا للمشروعات الإغاثية التي يقدمها المركز لجميع أبناء المحافظات اليمنية؛ للتخفيف من معاناتهم جرّاء الأزمة التي يعيشونها.

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