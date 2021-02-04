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بالصور.. "المدخلي" يتفقد جوامع ومساجد جزر فرسان جازان

تابع تطبيق الاحترازات ووقف على الخطة المستقبلية والأفكار المقترحة

تفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، الشيخ أسامة بن زيد محمد مدخلي، صباح أمس الأربعاء إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جزر فرسان.

وفي التفاصيل، كان في استقباله مدير الإدارة الشيخ سليم الجهني، الذي شرح له ما قدمته الإدارة من برامج ومناشط دعوية خلال هذا العام، والخطة المستقبلية والأفكار المقترحة.

وتمت مراجعة الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الفرع والإدارة في المساجد.

كما استمع "المدخلي" لاحتياجات موظفي الإدارة والعقبات التي تقف حجر عثرة في طريق انتاجهم المهني مقدماً وعوداً بحل تلك المشاكل وتلبية كل الاحتياجات كما دعاهم للإخلاص في أداء رسالتهم وخاصة المراقبين للمساجد لأن عملهم جليل وهو خدمة بيوت الله عز جل، مطالباً إياهم باستشعار المسؤولية الموكلة إليهم وهي متابعة احتياجات المساجد والجوامع والمقصرين من منسوبيها.

من جانبه، قام الشيخ المدخلي بزيارة لجامع النجدي ووقف على احتياجاته الفنية والهندسية كما زار مسجد التابوت التاريخي ووقف على سير عملية ترميمه واستمع لآخر مستجداته من قبل المقاول المسؤول عنه مطالباً إياهم بسرعة إنجازه.

وقد زار مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جازان أسامة المدخلي أعيان ومشايخ جزر فرسان نوقش خلالها بعض المعوقات التي تعترض خدمة بيوت الله واحتياجاتها.

رافق فضيلته خلال زيارته التفقدية مدير إدارة الموارد البشرية الشيخ عنتر بن محمد الحازمي، ومدير إدارة المساجد الشيخ عبدالله بن منصور مدخلي ومدير إدارة المراجعة الداخلية أحمد بن مغرم الأحمري ومدير إدارة المشاريع والصيانة حسن بن يحيى زكري.

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بالصور.. "المدخلي" يتفقد جوامع ومساجد جزر فرسان جازان
سبق

تفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، الشيخ أسامة بن زيد محمد مدخلي، صباح أمس الأربعاء إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جزر فرسان.

وفي التفاصيل، كان في استقباله مدير الإدارة الشيخ سليم الجهني، الذي شرح له ما قدمته الإدارة من برامج ومناشط دعوية خلال هذا العام، والخطة المستقبلية والأفكار المقترحة.

وتمت مراجعة الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الفرع والإدارة في المساجد.

كما استمع "المدخلي" لاحتياجات موظفي الإدارة والعقبات التي تقف حجر عثرة في طريق انتاجهم المهني مقدماً وعوداً بحل تلك المشاكل وتلبية كل الاحتياجات كما دعاهم للإخلاص في أداء رسالتهم وخاصة المراقبين للمساجد لأن عملهم جليل وهو خدمة بيوت الله عز جل، مطالباً إياهم باستشعار المسؤولية الموكلة إليهم وهي متابعة احتياجات المساجد والجوامع والمقصرين من منسوبيها.

من جانبه، قام الشيخ المدخلي بزيارة لجامع النجدي ووقف على احتياجاته الفنية والهندسية كما زار مسجد التابوت التاريخي ووقف على سير عملية ترميمه واستمع لآخر مستجداته من قبل المقاول المسؤول عنه مطالباً إياهم بسرعة إنجازه.

وقد زار مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جازان أسامة المدخلي أعيان ومشايخ جزر فرسان نوقش خلالها بعض المعوقات التي تعترض خدمة بيوت الله واحتياجاتها.

رافق فضيلته خلال زيارته التفقدية مدير إدارة الموارد البشرية الشيخ عنتر بن محمد الحازمي، ومدير إدارة المساجد الشيخ عبدالله بن منصور مدخلي ومدير إدارة المراجعة الداخلية أحمد بن مغرم الأحمري ومدير إدارة المشاريع والصيانة حسن بن يحيى زكري.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
12:41 AM

بالصور.. "المدخلي" يتفقد جوامع ومساجد جزر فرسان جازان

تابع تطبيق الاحترازات ووقف على الخطة المستقبلية والأفكار المقترحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، الشيخ أسامة بن زيد محمد مدخلي، صباح أمس الأربعاء إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جزر فرسان.

وفي التفاصيل، كان في استقباله مدير الإدارة الشيخ سليم الجهني، الذي شرح له ما قدمته الإدارة من برامج ومناشط دعوية خلال هذا العام، والخطة المستقبلية والأفكار المقترحة.

وتمت مراجعة الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الفرع والإدارة في المساجد.

كما استمع "المدخلي" لاحتياجات موظفي الإدارة والعقبات التي تقف حجر عثرة في طريق انتاجهم المهني مقدماً وعوداً بحل تلك المشاكل وتلبية كل الاحتياجات كما دعاهم للإخلاص في أداء رسالتهم وخاصة المراقبين للمساجد لأن عملهم جليل وهو خدمة بيوت الله عز جل، مطالباً إياهم باستشعار المسؤولية الموكلة إليهم وهي متابعة احتياجات المساجد والجوامع والمقصرين من منسوبيها.

من جانبه، قام الشيخ المدخلي بزيارة لجامع النجدي ووقف على احتياجاته الفنية والهندسية كما زار مسجد التابوت التاريخي ووقف على سير عملية ترميمه واستمع لآخر مستجداته من قبل المقاول المسؤول عنه مطالباً إياهم بسرعة إنجازه.

وقد زار مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جازان أسامة المدخلي أعيان ومشايخ جزر فرسان نوقش خلالها بعض المعوقات التي تعترض خدمة بيوت الله واحتياجاتها.

رافق فضيلته خلال زيارته التفقدية مدير إدارة الموارد البشرية الشيخ عنتر بن محمد الحازمي، ومدير إدارة المساجد الشيخ عبدالله بن منصور مدخلي ومدير إدارة المراجعة الداخلية أحمد بن مغرم الأحمري ومدير إدارة المشاريع والصيانة حسن بن يحيى زكري.

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