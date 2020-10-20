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"الحج" تنوه: العمرة أو الصلاة بالحرم حصرياً عبر "اعتمرنا".. لا يوجد تطبيق آخر

كانت قد بدأت الأحد الماضي تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة

نوّهت وزارة الحج والعمرة إلى ضرورة استخدام #تطبيق_اعتمرنا الصادر من وزارة الحج والعمرة، عند حجز العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الزيارة أو الصلاة في الروضة الشريفة.

وشددت الوزارة على أنه ولا يوجد أي تطبيق آخر لأداء هذا الغرض، مشيرة إلى إمكانية الوصول إليه عبر آيفون من خلال الرابط: http://apple.co/2SdofMz، وعبر أندرويد من خلال الرابط: http://bit.ly/3l3xWKa، وعبر أجهزة هواوي من خلال الرابط: http://t.ly/7sIY.

و بدأت وزارة الحج والعمرة، الأحد الماضي، بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة، وأتاحت المرحلة الثانية الحصول على أربعة أنواع من التصاريح وهي أداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الكريمة بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجياً وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، واستجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.

وزارة الحج والعمرة تطبيق اعتمرنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحج" تنوه: العمرة أو الصلاة بالحرم حصرياً عبر "اعتمرنا".. لا يوجد تطبيق آخر
سبق

نوّهت وزارة الحج والعمرة إلى ضرورة استخدام #تطبيق_اعتمرنا الصادر من وزارة الحج والعمرة، عند حجز العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الزيارة أو الصلاة في الروضة الشريفة.

وشددت الوزارة على أنه ولا يوجد أي تطبيق آخر لأداء هذا الغرض، مشيرة إلى إمكانية الوصول إليه عبر آيفون من خلال الرابط: http://apple.co/2SdofMz، وعبر أندرويد من خلال الرابط: http://bit.ly/3l3xWKa، وعبر أجهزة هواوي من خلال الرابط: http://t.ly/7sIY.

و بدأت وزارة الحج والعمرة، الأحد الماضي، بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة، وأتاحت المرحلة الثانية الحصول على أربعة أنواع من التصاريح وهي أداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الكريمة بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجياً وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، واستجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
02:46 PM
اخر تعديل
20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
03:50 PM

"الحج" تنوه: العمرة أو الصلاة بالحرم حصرياً عبر "اعتمرنا".. لا يوجد تطبيق آخر

كانت قد بدأت الأحد الماضي تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
916

نوّهت وزارة الحج والعمرة إلى ضرورة استخدام #تطبيق_اعتمرنا الصادر من وزارة الحج والعمرة، عند حجز العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الزيارة أو الصلاة في الروضة الشريفة.

وشددت الوزارة على أنه ولا يوجد أي تطبيق آخر لأداء هذا الغرض، مشيرة إلى إمكانية الوصول إليه عبر آيفون من خلال الرابط: http://apple.co/2SdofMz، وعبر أندرويد من خلال الرابط: http://bit.ly/3l3xWKa، وعبر أجهزة هواوي من خلال الرابط: http://t.ly/7sIY.

و بدأت وزارة الحج والعمرة، الأحد الماضي، بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة، وأتاحت المرحلة الثانية الحصول على أربعة أنواع من التصاريح وهي أداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الكريمة بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجياً وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، واستجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.

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