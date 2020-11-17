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"كورونا" يصيب 1502 لبنانيًّا جديدًا ويقتل 18

عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 107953

سجّل لبنان 1507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 107953 إصابة.

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الثلاثاء أن عدد الوفيات ارتفع إلى 839 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.


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"كورونا" يصيب 1502 لبنانيًّا جديدًا ويقتل 18
سبق

سجّل لبنان 1507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 107953 إصابة.

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الثلاثاء أن عدد الوفيات ارتفع إلى 839 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.


17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
09:40 PM

"كورونا" يصيب 1502 لبنانيًّا جديدًا ويقتل 18

عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 107953

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجّل لبنان 1507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 107953 إصابة.

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الثلاثاء أن عدد الوفيات ارتفع إلى 839 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.


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