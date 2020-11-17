وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الثلاثاء أن عدد الوفيات ارتفع إلى 839 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.

سجّل لبنان 1507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 107953 إصابة.

"كورونا" يصيب 1502 لبنانيًّا جديدًا ويقتل 18 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-17 سجّل لبنان 1507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 107953 إصابة. وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الثلاثاء أن عدد الوفيات ارتفع إلى 839 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.



17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 09:40 PM

"كورونا" يصيب 1502 لبنانيًّا جديدًا ويقتل 18 عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 107953





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سجّل لبنان 1507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 107953 إصابة.

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الثلاثاء أن عدد الوفيات ارتفع إلى 839 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.



