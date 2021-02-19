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"الصحة": تسجيل 337 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 346 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. تغيير أرقام لوحات المسجد النبوي للاسترشاد والربط بـ"المركزية"

مشروع على مرحلتين.. روعي في "الأولى" الخط المدني والألوان المحددة

ضمن الأعمال والمشاريع التي تعمل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على تنفيذها، مشروع تغيير لوحات المسجد النبوي التي تتم على مرحلتين في تغيير لوحات سور المسجد النبوي وتغيير الأرقام واللوحات الاسترشادية.

وتم خلال المرحلة الأولى من المشروع الانتهاء من تغيير لوحات المسجد النبوي، وتمت مراعاة أن تكون بالخط المدني وجعل الأرقام تبدأ من رقم 301 من الجهة الجنوبية إلى أن تنتهي برقم 369، وأيضاً تمت مراعاة الألوان في اللوحات بحيث كل جهة يرمز لها بلون محدد لربطها مع المنطقة المركزية؛ وذلك للاسترشاد المكاني للزوار.

وفي المرحلة الثانية تم العمل على تغيير الأرقام واللوحات الاسترشادية الموجودة على مرافق المسجد النبوي بحيث تكون بداية الأرقام من 201.

وتعمل الوكالة على كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة؛ حرصاً منها على التطوير ومواكبة رؤية المملكة 2030 التي تأتي وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من وكيل شؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. تغيير أرقام لوحات المسجد النبوي للاسترشاد والربط بـ"المركزية"
سبق

ضمن الأعمال والمشاريع التي تعمل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على تنفيذها، مشروع تغيير لوحات المسجد النبوي التي تتم على مرحلتين في تغيير لوحات سور المسجد النبوي وتغيير الأرقام واللوحات الاسترشادية.

وتم خلال المرحلة الأولى من المشروع الانتهاء من تغيير لوحات المسجد النبوي، وتمت مراعاة أن تكون بالخط المدني وجعل الأرقام تبدأ من رقم 301 من الجهة الجنوبية إلى أن تنتهي برقم 369، وأيضاً تمت مراعاة الألوان في اللوحات بحيث كل جهة يرمز لها بلون محدد لربطها مع المنطقة المركزية؛ وذلك للاسترشاد المكاني للزوار.

وفي المرحلة الثانية تم العمل على تغيير الأرقام واللوحات الاسترشادية الموجودة على مرافق المسجد النبوي بحيث تكون بداية الأرقام من 201.

وتعمل الوكالة على كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة؛ حرصاً منها على التطوير ومواكبة رؤية المملكة 2030 التي تأتي وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من وكيل شؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
04:16 PM

شاهد.. تغيير أرقام لوحات المسجد النبوي للاسترشاد والربط بـ"المركزية"

مشروع على مرحلتين.. روعي في "الأولى" الخط المدني والألوان المحددة

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يوسف سفر - المدينة المنورة
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ضمن الأعمال والمشاريع التي تعمل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على تنفيذها، مشروع تغيير لوحات المسجد النبوي التي تتم على مرحلتين في تغيير لوحات سور المسجد النبوي وتغيير الأرقام واللوحات الاسترشادية.

وتم خلال المرحلة الأولى من المشروع الانتهاء من تغيير لوحات المسجد النبوي، وتمت مراعاة أن تكون بالخط المدني وجعل الأرقام تبدأ من رقم 301 من الجهة الجنوبية إلى أن تنتهي برقم 369، وأيضاً تمت مراعاة الألوان في اللوحات بحيث كل جهة يرمز لها بلون محدد لربطها مع المنطقة المركزية؛ وذلك للاسترشاد المكاني للزوار.

وفي المرحلة الثانية تم العمل على تغيير الأرقام واللوحات الاسترشادية الموجودة على مرافق المسجد النبوي بحيث تكون بداية الأرقام من 201.

وتعمل الوكالة على كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة؛ حرصاً منها على التطوير ومواكبة رؤية المملكة 2030 التي تأتي وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من وكيل شؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.

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