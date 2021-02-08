رسميًّا.. فيروس إيبولا يظهر مجددًا في الكونغو الديموقراطية

بعد 3 أشهر على إعلان انتهاء الموجة السابقة من الوباء

أعلنت جمهورية الكونغو الديموقراطية اليوم، ظهور فيروس إيبولا مجددًا في شرق البلاد؛ إثر وفاة امرأة جراء هذا المرض بعد ثلاثة أشهر على إعلان انتهاء الموجة السابقة من الوباء.

وأوضح وزير الصحة الكونغولي أتيني لونغوندو للتلفزيون الرسمي "آر تي إن سي" أن الموجة الجديدة من فيروس إيبولا، حددت في منطقة بيينا بإقليم شمال كيفو.