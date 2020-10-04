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الأعلى منذ 15 مايو.. إصابات كورونا اليومية في روسيا تتجاوز 10 آلاف

107 أشخاص توفوا بالفيروس على مستوى البلاد في الـ24 ساعة الماضية

سجلت روسيا 10499 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، وهي أعلى حصيلة يومية منذ 15 مايو عندما كان التفشي في ذروته وإجراءات العزل العام مطبقة.

ووفق "رويترز" ذكر مركز إدارة أزمة كورونا في روسيا، أن 107 أشخاص توفوا بالفيروس على مستوى البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 21358.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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الأعلى منذ 15 مايو.. إصابات كورونا اليومية في روسيا تتجاوز 10 آلاف
سبق

سجلت روسيا 10499 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، وهي أعلى حصيلة يومية منذ 15 مايو عندما كان التفشي في ذروته وإجراءات العزل العام مطبقة.

ووفق "رويترز" ذكر مركز إدارة أزمة كورونا في روسيا، أن 107 أشخاص توفوا بالفيروس على مستوى البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 21358.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
11:36 AM

الأعلى منذ 15 مايو.. إصابات كورونا اليومية في روسيا تتجاوز 10 آلاف

107 أشخاص توفوا بالفيروس على مستوى البلاد في الـ24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت روسيا 10499 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، وهي أعلى حصيلة يومية منذ 15 مايو عندما كان التفشي في ذروته وإجراءات العزل العام مطبقة.

ووفق "رويترز" ذكر مركز إدارة أزمة كورونا في روسيا، أن 107 أشخاص توفوا بالفيروس على مستوى البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 21358.

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