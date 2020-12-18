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نساء بأطفالهن ومسنّون.. شاهد التسول يضرب أكبر أسواق القنفذة

وسط مناشدات من أهالي المنطقة لملاحقة المخالفين ومنع الظاهرة

يشهد سوق سبت الجارة أحد أكبر أسواق القنفذة الشعبية، انتشاراً ملحوظاً لظاهرة التسول من قبل مجموعات من النساء والاطفال وكبار سن من مخالفي نظام الإقامة الذين يأتون للسوق كل جمعة لغرض التسول واستعطاف المتسوقين بأطفالهم للحصول على المال بطرق غير مشروعة.

وتعد هذه الظاهرة مخالفة للأنظمة المانعة من التسول وجمع الأموال بطرق مشبوهة وغير مشروعة؛ حيث ناشد أهالي المنطقة الجهات المعنية بملاحقة المتسولين ومنع انتشار هذه الظاهرة السلبية.

أسواق القنفذة الشعبية ظاهرة التسول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نساء بأطفالهن ومسنّون.. شاهد التسول يضرب أكبر أسواق القنفذة
سبق

يشهد سوق سبت الجارة أحد أكبر أسواق القنفذة الشعبية، انتشاراً ملحوظاً لظاهرة التسول من قبل مجموعات من النساء والاطفال وكبار سن من مخالفي نظام الإقامة الذين يأتون للسوق كل جمعة لغرض التسول واستعطاف المتسوقين بأطفالهم للحصول على المال بطرق غير مشروعة.

وتعد هذه الظاهرة مخالفة للأنظمة المانعة من التسول وجمع الأموال بطرق مشبوهة وغير مشروعة؛ حيث ناشد أهالي المنطقة الجهات المعنية بملاحقة المتسولين ومنع انتشار هذه الظاهرة السلبية.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
04:51 PM

نساء بأطفالهن ومسنّون.. شاهد التسول يضرب أكبر أسواق القنفذة

وسط مناشدات من أهالي المنطقة لملاحقة المخالفين ومنع الظاهرة

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حسن العيسي - القنفذة
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983

يشهد سوق سبت الجارة أحد أكبر أسواق القنفذة الشعبية، انتشاراً ملحوظاً لظاهرة التسول من قبل مجموعات من النساء والاطفال وكبار سن من مخالفي نظام الإقامة الذين يأتون للسوق كل جمعة لغرض التسول واستعطاف المتسوقين بأطفالهم للحصول على المال بطرق غير مشروعة.

وتعد هذه الظاهرة مخالفة للأنظمة المانعة من التسول وجمع الأموال بطرق مشبوهة وغير مشروعة؛ حيث ناشد أهالي المنطقة الجهات المعنية بملاحقة المتسولين ومنع انتشار هذه الظاهرة السلبية.

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