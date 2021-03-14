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"آل مداوي" ينال الدكتوراه في الأمن السيبراني من جامعة ميرماونت الأمريكية

منحت جامعة ميرماونت الأمريكية، درجة الدكتوراه في علوم الأمن السيبراني، للدكتور باسم على بن شايع آل مداوي الأسمري.

وجاءت الرسالة تحت عنوان "دور العمل الدبلوماسي في تعزيز الأمن السيبراني الدولي".

ويشغل "آل مداوي" منصب ملحق بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة واشنطن.

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"آل مداوي" ينال الدكتوراه في الأمن السيبراني من جامعة ميرماونت الأمريكية
سبق

منحت جامعة ميرماونت الأمريكية، درجة الدكتوراه في علوم الأمن السيبراني، للدكتور باسم على بن شايع آل مداوي الأسمري.

وجاءت الرسالة تحت عنوان "دور العمل الدبلوماسي في تعزيز الأمن السيبراني الدولي".

ويشغل "آل مداوي" منصب ملحق بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة واشنطن.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
11:33 AM

"آل مداوي" ينال الدكتوراه في الأمن السيبراني من جامعة ميرماونت الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منحت جامعة ميرماونت الأمريكية، درجة الدكتوراه في علوم الأمن السيبراني، للدكتور باسم على بن شايع آل مداوي الأسمري.

وجاءت الرسالة تحت عنوان "دور العمل الدبلوماسي في تعزيز الأمن السيبراني الدولي".

ويشغل "آل مداوي" منصب ملحق بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة واشنطن.

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