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وفاة والدة العقيد علي بهوش

توفيت، أمس، والدة العقيد علي عبدالله بهوش، أحد منسوبي شرطة منطقة عسير ، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.

والفقيدة مشهود لها في أعمال البر وكفالة الأيتام ومساعدة المحتاجين، جعل الله ذلك في موازين حسناتها.

ويمكن تقديم واجب العزاء، بمنزل الأسرة الكائن بجوار المتوسطة الأولى بأبها سابقًا، متوسطة مكة المكرمة بحي الخشع، أو من خلال الاتصال على جوال العقيد علي بهوش "0504786562".

وتتقدم "سبق" بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والعزاء موصول من الزميل الإعلامي أحمد الشايع.

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وفاة والدة العقيد علي بهوش
سبق

توفيت، أمس، والدة العقيد علي عبدالله بهوش، أحد منسوبي شرطة منطقة عسير ، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.

والفقيدة مشهود لها في أعمال البر وكفالة الأيتام ومساعدة المحتاجين، جعل الله ذلك في موازين حسناتها.

ويمكن تقديم واجب العزاء، بمنزل الأسرة الكائن بجوار المتوسطة الأولى بأبها سابقًا، متوسطة مكة المكرمة بحي الخشع، أو من خلال الاتصال على جوال العقيد علي بهوش "0504786562".

وتتقدم "سبق" بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والعزاء موصول من الزميل الإعلامي أحمد الشايع.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
02:40 PM

وفاة والدة العقيد علي بهوش

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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282

توفيت، أمس، والدة العقيد علي عبدالله بهوش، أحد منسوبي شرطة منطقة عسير ، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.

والفقيدة مشهود لها في أعمال البر وكفالة الأيتام ومساعدة المحتاجين، جعل الله ذلك في موازين حسناتها.

ويمكن تقديم واجب العزاء، بمنزل الأسرة الكائن بجوار المتوسطة الأولى بأبها سابقًا، متوسطة مكة المكرمة بحي الخشع، أو من خلال الاتصال على جوال العقيد علي بهوش "0504786562".

وتتقدم "سبق" بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والعزاء موصول من الزميل الإعلامي أحمد الشايع.

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