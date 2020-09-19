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حضور مميز.. "غرفة الرياض" تنظم حفلها السنوي لسيدات الأعمال

لتعزيز التواصل وتبادل الآراء حول موضوعات الاستثمارات النسائية

نظمت غرفة الرياض، أول أمس الثلاثاء، حفل الاستقبال السنوي لسيدات الأعمال، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بحضور حرم أمير منطقة الرياض، ووسط حضور كبير من سيدات الأعمال وسيدات المجتمع وجمع من المسؤولات في القطاعات الحكومية وممثلات السلك الدبلوماسي.

وعزز الحفل من التواصل والتعارف وتبادل الآراء حول مجمل الموضوعات التي تعنى بالاستثمارات النسائية وانعكاس الإصلاحات الاقتصادية على بيئة الاستثمار.

من جانبها أشادت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة عبير الحوقل بما حققه الحفل من نجاح وبالحضور اللافت التي حظي به من المدعوات، مما خلق فرصة كبيرة لتعزيز التعاون والتعارف وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب وسط أجواء ودية.

وعكس الحفل السنوي الذي اعتادت غرفة الرياض تنظيمه عقب انتهاء إجازة الصيف وفي مستهل موسم جديد من النشاط التجاري والاستثماري اهتمام العديد من المسؤولات والمهتمات بقطاع الأعمال النسائي، وما وصلت إليه سيدات الأعمال من مكانة في المنظومة الاقتصادية والتنموية، وما حققنه من منجزات وأنشطة في محيط قطاع الأعمال سواء في مجال الإدارة، أو إقامة المشروعات الكبيرة والمتوسطة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حضور مميز.. "غرفة الرياض" تنظم حفلها السنوي لسيدات الأعمال
سبق

نظمت غرفة الرياض، أول أمس الثلاثاء، حفل الاستقبال السنوي لسيدات الأعمال، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بحضور حرم أمير منطقة الرياض، ووسط حضور كبير من سيدات الأعمال وسيدات المجتمع وجمع من المسؤولات في القطاعات الحكومية وممثلات السلك الدبلوماسي.

وعزز الحفل من التواصل والتعارف وتبادل الآراء حول مجمل الموضوعات التي تعنى بالاستثمارات النسائية وانعكاس الإصلاحات الاقتصادية على بيئة الاستثمار.

من جانبها أشادت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة عبير الحوقل بما حققه الحفل من نجاح وبالحضور اللافت التي حظي به من المدعوات، مما خلق فرصة كبيرة لتعزيز التعاون والتعارف وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب وسط أجواء ودية.

وعكس الحفل السنوي الذي اعتادت غرفة الرياض تنظيمه عقب انتهاء إجازة الصيف وفي مستهل موسم جديد من النشاط التجاري والاستثماري اهتمام العديد من المسؤولات والمهتمات بقطاع الأعمال النسائي، وما وصلت إليه سيدات الأعمال من مكانة في المنظومة الاقتصادية والتنموية، وما حققنه من منجزات وأنشطة في محيط قطاع الأعمال سواء في مجال الإدارة، أو إقامة المشروعات الكبيرة والمتوسطة.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
01:54 PM

حضور مميز.. "غرفة الرياض" تنظم حفلها السنوي لسيدات الأعمال

لتعزيز التواصل وتبادل الآراء حول موضوعات الاستثمارات النسائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت غرفة الرياض، أول أمس الثلاثاء، حفل الاستقبال السنوي لسيدات الأعمال، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بحضور حرم أمير منطقة الرياض، ووسط حضور كبير من سيدات الأعمال وسيدات المجتمع وجمع من المسؤولات في القطاعات الحكومية وممثلات السلك الدبلوماسي.

وعزز الحفل من التواصل والتعارف وتبادل الآراء حول مجمل الموضوعات التي تعنى بالاستثمارات النسائية وانعكاس الإصلاحات الاقتصادية على بيئة الاستثمار.

من جانبها أشادت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة عبير الحوقل بما حققه الحفل من نجاح وبالحضور اللافت التي حظي به من المدعوات، مما خلق فرصة كبيرة لتعزيز التعاون والتعارف وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب وسط أجواء ودية.

وعكس الحفل السنوي الذي اعتادت غرفة الرياض تنظيمه عقب انتهاء إجازة الصيف وفي مستهل موسم جديد من النشاط التجاري والاستثماري اهتمام العديد من المسؤولات والمهتمات بقطاع الأعمال النسائي، وما وصلت إليه سيدات الأعمال من مكانة في المنظومة الاقتصادية والتنموية، وما حققنه من منجزات وأنشطة في محيط قطاع الأعمال سواء في مجال الإدارة، أو إقامة المشروعات الكبيرة والمتوسطة.

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