النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 846 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 262 حالة

القيادة تهنئ رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة انتخابه للمنصب

تمنت له التوفيق والسداد وللشعب الصديق المزيد من الازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس إينياتسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري.

وأعرب الملك، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة، للرئيس إينياتسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القيادة تهنئ رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة انتخابه للمنصب
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس إينياتسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري.

وأعرب الملك، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة، للرئيس إينياتسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:40 PM

القيادة تهنئ رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة انتخابه للمنصب

تمنت له التوفيق والسداد وللشعب الصديق المزيد من الازدهار

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
182

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس إينياتسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري.

وأعرب الملك، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة، للرئيس إينياتسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,081
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,119
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,653
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,550

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة