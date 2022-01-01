القيادة تهنئ رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة انتخابه للمنصب

تمنت له التوفيق والسداد وللشعب الصديق المزيد من الازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس إينياتسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري.



وأعرب الملك، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة، للرئيس إينياتسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري.



وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.