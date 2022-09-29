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تعليم حفر الباطن ينظّم الملتقى الافتراضي "باكورة إبداع"

يتضمن محورًا بشأن التقنية التعليمية والابتكار

انطلق الملتقى الافتراضي "باكورة إبداع" بتنظيم من إدارة تعليم حفر الباطن، ممثلة في قسم الموهوبات، الذي يُنظم خلال الفترة من 20-23/ 2/ 1443هـ.

جاء ذلك على شرف وكيل الوزارة للبرامج التعليمية الدكتورة مها بنت عبد الله السليمان، ورعاية من مدير تعليم حفر الباطن محمد بن علي القحطاني، وبحضور مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية بتعليم حفر الباطن، عمشاء بنت زايد الشمري.

وشهد افتتاح الملتقى كلمة ترحيبية أعقبها كلمة لمدير تعليم حفر الباطن محمد بن علي القحطاني، تلاها كلمة لوكيل الوزارة للبرامج التعليمية الدكتورة مها بنت عبدالله السليمان.

كما شهد اليوم الأول للملتقى تقديم محاضرة عن مشاركة طالبات فصل الموهوبات في المتوسطة الـ٢٠، وافتتاح المعرض الافتراضي دار العز والشموخ.

وألقى رئيس قسم الموهوبين في تعليم القنفذة الدكتور موسى بن بروجي السلامي، محاضرة بعنوان "بناء جيل الابتكار".

ويواصل الملتقى فعالياته متضمّنًا محاور عدة بشأن التقنية التعليمية والابتكار والإبداع، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتوعية بأهداف النمو التعليمي وبناء المستقبل المزدهر، يقدم من خلاله مجموعة من أصحاب الاختصاص سلسلة من المحاضرات كل في مجاله، تهدف إلى طرح رؤى متميزة لدعم المواهب وتقدمهم.

كما تهدف لاستعراض الأطر الإيجابية التي تتلاءم مع ممكّنات الإبداع التي يحتاجها الشخص ليكون إنسانًا أكثر إبداعًا وتميُّزًا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تعليم حفر الباطن ينظّم الملتقى الافتراضي "باكورة إبداع"
سبق

انطلق الملتقى الافتراضي "باكورة إبداع" بتنظيم من إدارة تعليم حفر الباطن، ممثلة في قسم الموهوبات، الذي يُنظم خلال الفترة من 20-23/ 2/ 1443هـ.

جاء ذلك على شرف وكيل الوزارة للبرامج التعليمية الدكتورة مها بنت عبد الله السليمان، ورعاية من مدير تعليم حفر الباطن محمد بن علي القحطاني، وبحضور مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية بتعليم حفر الباطن، عمشاء بنت زايد الشمري.

وشهد افتتاح الملتقى كلمة ترحيبية أعقبها كلمة لمدير تعليم حفر الباطن محمد بن علي القحطاني، تلاها كلمة لوكيل الوزارة للبرامج التعليمية الدكتورة مها بنت عبدالله السليمان.

كما شهد اليوم الأول للملتقى تقديم محاضرة عن مشاركة طالبات فصل الموهوبات في المتوسطة الـ٢٠، وافتتاح المعرض الافتراضي دار العز والشموخ.

وألقى رئيس قسم الموهوبين في تعليم القنفذة الدكتور موسى بن بروجي السلامي، محاضرة بعنوان "بناء جيل الابتكار".

ويواصل الملتقى فعالياته متضمّنًا محاور عدة بشأن التقنية التعليمية والابتكار والإبداع، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتوعية بأهداف النمو التعليمي وبناء المستقبل المزدهر، يقدم من خلاله مجموعة من أصحاب الاختصاص سلسلة من المحاضرات كل في مجاله، تهدف إلى طرح رؤى متميزة لدعم المواهب وتقدمهم.

كما تهدف لاستعراض الأطر الإيجابية التي تتلاءم مع ممكّنات الإبداع التي يحتاجها الشخص ليكون إنسانًا أكثر إبداعًا وتميُّزًا.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
06:03 PM

تعليم حفر الباطن ينظّم الملتقى الافتراضي "باكورة إبداع"

يتضمن محورًا بشأن التقنية التعليمية والابتكار

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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انطلق الملتقى الافتراضي "باكورة إبداع" بتنظيم من إدارة تعليم حفر الباطن، ممثلة في قسم الموهوبات، الذي يُنظم خلال الفترة من 20-23/ 2/ 1443هـ.

جاء ذلك على شرف وكيل الوزارة للبرامج التعليمية الدكتورة مها بنت عبد الله السليمان، ورعاية من مدير تعليم حفر الباطن محمد بن علي القحطاني، وبحضور مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية بتعليم حفر الباطن، عمشاء بنت زايد الشمري.

وشهد افتتاح الملتقى كلمة ترحيبية أعقبها كلمة لمدير تعليم حفر الباطن محمد بن علي القحطاني، تلاها كلمة لوكيل الوزارة للبرامج التعليمية الدكتورة مها بنت عبدالله السليمان.

كما شهد اليوم الأول للملتقى تقديم محاضرة عن مشاركة طالبات فصل الموهوبات في المتوسطة الـ٢٠، وافتتاح المعرض الافتراضي دار العز والشموخ.

وألقى رئيس قسم الموهوبين في تعليم القنفذة الدكتور موسى بن بروجي السلامي، محاضرة بعنوان "بناء جيل الابتكار".

ويواصل الملتقى فعالياته متضمّنًا محاور عدة بشأن التقنية التعليمية والابتكار والإبداع، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتوعية بأهداف النمو التعليمي وبناء المستقبل المزدهر، يقدم من خلاله مجموعة من أصحاب الاختصاص سلسلة من المحاضرات كل في مجاله، تهدف إلى طرح رؤى متميزة لدعم المواهب وتقدمهم.

كما تهدف لاستعراض الأطر الإيجابية التي تتلاءم مع ممكّنات الإبداع التي يحتاجها الشخص ليكون إنسانًا أكثر إبداعًا وتميُّزًا.

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