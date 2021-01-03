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"التجارة" تكافئ 19 مُبلغاً بـ 123 ألف ريال

لإبلاغهم عن مخالفات غش تجاري

واصلت وزارة التجارة منح المكافآت التشجيعيّة للمبلغين عن المنتجات المغشوشة حيث صرفت لـ 19 مواطناً ومقيماً مكافآتهم المالية بإجمالي بلغ 123 ألف ريال، وذلك تطبيقاً لما ورد بنظام مكافحة الغش التجاري والذي نص على منح (٢٥%) من مقدار الغرامة المُحصلة لمن يساعد من غير الموظّفين المُختصّين في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المُخالفين وإدانتهم، وصدور حكم قضائي نهائي بثُبوت المُخالفة.

وإيماناً بدور المواطن والمقيم بأدوارهم الجوهرية في الابلاغ عن المخالفات التجارية، ودعم جهود الوزارة لمكافحة حالات الغش التجاري.

حيث تتولّى وزارة التجارة إحالة المُخالفة والمخالفين بعد استكمال الإجراءات النظاميّة إلى النيابة العامة وفق نظام مكافحة الغش التجارية ولائحته التنفيذية والتي تقوم بالتحقيق في مُخالفات هذا النظام ورفع الدعاوى للمحاكم الجزائية للفصل واصدار الاحكام القضائية بحق المخالفين.

وتصل العقوبات المقررة في النظام إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.

واعتبرت لائحة نظام مكافحة الغش التجاري أي تغيير أو تعديل أو عبث بمكونات السلع والمنتجات مخالفاً لنظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية.

وتتلقى وزارة التجارة بلاغات مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري من عموم المستهلكين عن طريق مركز بلاغات المستهلك على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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"التجارة" تكافئ 19 مُبلغاً بـ 123 ألف ريال
سبق

واصلت وزارة التجارة منح المكافآت التشجيعيّة للمبلغين عن المنتجات المغشوشة حيث صرفت لـ 19 مواطناً ومقيماً مكافآتهم المالية بإجمالي بلغ 123 ألف ريال، وذلك تطبيقاً لما ورد بنظام مكافحة الغش التجاري والذي نص على منح (٢٥%) من مقدار الغرامة المُحصلة لمن يساعد من غير الموظّفين المُختصّين في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المُخالفين وإدانتهم، وصدور حكم قضائي نهائي بثُبوت المُخالفة.

وإيماناً بدور المواطن والمقيم بأدوارهم الجوهرية في الابلاغ عن المخالفات التجارية، ودعم جهود الوزارة لمكافحة حالات الغش التجاري.

حيث تتولّى وزارة التجارة إحالة المُخالفة والمخالفين بعد استكمال الإجراءات النظاميّة إلى النيابة العامة وفق نظام مكافحة الغش التجارية ولائحته التنفيذية والتي تقوم بالتحقيق في مُخالفات هذا النظام ورفع الدعاوى للمحاكم الجزائية للفصل واصدار الاحكام القضائية بحق المخالفين.

وتصل العقوبات المقررة في النظام إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.

واعتبرت لائحة نظام مكافحة الغش التجاري أي تغيير أو تعديل أو عبث بمكونات السلع والمنتجات مخالفاً لنظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية.

وتتلقى وزارة التجارة بلاغات مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري من عموم المستهلكين عن طريق مركز بلاغات المستهلك على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
09:29 PM

"التجارة" تكافئ 19 مُبلغاً بـ 123 ألف ريال

لإبلاغهم عن مخالفات غش تجاري

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
426

واصلت وزارة التجارة منح المكافآت التشجيعيّة للمبلغين عن المنتجات المغشوشة حيث صرفت لـ 19 مواطناً ومقيماً مكافآتهم المالية بإجمالي بلغ 123 ألف ريال، وذلك تطبيقاً لما ورد بنظام مكافحة الغش التجاري والذي نص على منح (٢٥%) من مقدار الغرامة المُحصلة لمن يساعد من غير الموظّفين المُختصّين في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المُخالفين وإدانتهم، وصدور حكم قضائي نهائي بثُبوت المُخالفة.

وإيماناً بدور المواطن والمقيم بأدوارهم الجوهرية في الابلاغ عن المخالفات التجارية، ودعم جهود الوزارة لمكافحة حالات الغش التجاري.

حيث تتولّى وزارة التجارة إحالة المُخالفة والمخالفين بعد استكمال الإجراءات النظاميّة إلى النيابة العامة وفق نظام مكافحة الغش التجارية ولائحته التنفيذية والتي تقوم بالتحقيق في مُخالفات هذا النظام ورفع الدعاوى للمحاكم الجزائية للفصل واصدار الاحكام القضائية بحق المخالفين.

وتصل العقوبات المقررة في النظام إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.

واعتبرت لائحة نظام مكافحة الغش التجاري أي تغيير أو تعديل أو عبث بمكونات السلع والمنتجات مخالفاً لنظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية.

وتتلقى وزارة التجارة بلاغات مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري من عموم المستهلكين عن طريق مركز بلاغات المستهلك على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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