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"طاش" يشيد بخدمات مركز قلب مستشفى الملك فهد بتبوك

أشاد المشرف العام على مراكز القلب بوزارة الصحة، الدكتور عادل بن عبدالقادر طاش، بمستوى الخدمة والرعاية الطبية والصحية المقدمة للمرضى بمركز طب وجراحة القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك, معرباً عن بالغ شكره وتقديره لإدارة المستشفى وللأطقم الطبية والفنية على جهودهم المبذولة وما يقدمونه من خدمات ذات جودة لمرضى القلب.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمركز طب وجراحة القلب صباح أمس الأحد، والتي رافقه فيها مدير المستشفى الدكتور فؤاد بن صالح المالكي. حيث اطلع على سير العمل وما وصل إليه المركز من تطور وما تحقق من نجاحات وإنجازات طبية.

ويضم مركز طب وجراحة القلب بتخصصي تبوك، أحدث التقنيات العلاجية في مجال العلاج وتبلغ سعته ( 52 ) سرير تنويم, بالإضافة إلى (10) أسرة وحدة عناية قلبية مركزة.

كما يضم مركز القلب معمل القسطرة الهجين بالهوية الجديدة الذي دشن في شهر أكتوبر ليكون أول معمل قسطرة هجين حديث التقنية حيث تم نقل بث مباشر من داخل المعمل لأول قسطرة بالروبوت في المملكة حيث ارتفع عدد المستفيدين من 2721 مستفيداً إلى ما مجموعه 3138 مستفيداً, كما تم إجراء ما مجموعه 37 عملية قلب مفتوح.

ويقدم المركز خدماته التشخيصية للمراجعين من خلال ٨ عيادات أسبوعية استفاد منها خلال العام الماضي 2021م عدد ٩٨٥٦ مريضاً, في حين يواصل أيضاً تقديم خدماته من خلال العيادات المرئية عن بعد حيث استفاد من الخدمة ١٦٢٥ مريضاً.

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"طاش" يشيد بخدمات مركز قلب مستشفى الملك فهد بتبوك
سبق

أشاد المشرف العام على مراكز القلب بوزارة الصحة، الدكتور عادل بن عبدالقادر طاش، بمستوى الخدمة والرعاية الطبية والصحية المقدمة للمرضى بمركز طب وجراحة القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك, معرباً عن بالغ شكره وتقديره لإدارة المستشفى وللأطقم الطبية والفنية على جهودهم المبذولة وما يقدمونه من خدمات ذات جودة لمرضى القلب.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمركز طب وجراحة القلب صباح أمس الأحد، والتي رافقه فيها مدير المستشفى الدكتور فؤاد بن صالح المالكي. حيث اطلع على سير العمل وما وصل إليه المركز من تطور وما تحقق من نجاحات وإنجازات طبية.

ويضم مركز طب وجراحة القلب بتخصصي تبوك، أحدث التقنيات العلاجية في مجال العلاج وتبلغ سعته ( 52 ) سرير تنويم, بالإضافة إلى (10) أسرة وحدة عناية قلبية مركزة.

كما يضم مركز القلب معمل القسطرة الهجين بالهوية الجديدة الذي دشن في شهر أكتوبر ليكون أول معمل قسطرة هجين حديث التقنية حيث تم نقل بث مباشر من داخل المعمل لأول قسطرة بالروبوت في المملكة حيث ارتفع عدد المستفيدين من 2721 مستفيداً إلى ما مجموعه 3138 مستفيداً, كما تم إجراء ما مجموعه 37 عملية قلب مفتوح.

ويقدم المركز خدماته التشخيصية للمراجعين من خلال ٨ عيادات أسبوعية استفاد منها خلال العام الماضي 2021م عدد ٩٨٥٦ مريضاً, في حين يواصل أيضاً تقديم خدماته من خلال العيادات المرئية عن بعد حيث استفاد من الخدمة ١٦٢٥ مريضاً.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
10:28 PM

"طاش" يشيد بخدمات مركز قلب مستشفى الملك فهد بتبوك

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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أشاد المشرف العام على مراكز القلب بوزارة الصحة، الدكتور عادل بن عبدالقادر طاش، بمستوى الخدمة والرعاية الطبية والصحية المقدمة للمرضى بمركز طب وجراحة القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك, معرباً عن بالغ شكره وتقديره لإدارة المستشفى وللأطقم الطبية والفنية على جهودهم المبذولة وما يقدمونه من خدمات ذات جودة لمرضى القلب.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمركز طب وجراحة القلب صباح أمس الأحد، والتي رافقه فيها مدير المستشفى الدكتور فؤاد بن صالح المالكي. حيث اطلع على سير العمل وما وصل إليه المركز من تطور وما تحقق من نجاحات وإنجازات طبية.

ويضم مركز طب وجراحة القلب بتخصصي تبوك، أحدث التقنيات العلاجية في مجال العلاج وتبلغ سعته ( 52 ) سرير تنويم, بالإضافة إلى (10) أسرة وحدة عناية قلبية مركزة.

كما يضم مركز القلب معمل القسطرة الهجين بالهوية الجديدة الذي دشن في شهر أكتوبر ليكون أول معمل قسطرة هجين حديث التقنية حيث تم نقل بث مباشر من داخل المعمل لأول قسطرة بالروبوت في المملكة حيث ارتفع عدد المستفيدين من 2721 مستفيداً إلى ما مجموعه 3138 مستفيداً, كما تم إجراء ما مجموعه 37 عملية قلب مفتوح.

ويقدم المركز خدماته التشخيصية للمراجعين من خلال ٨ عيادات أسبوعية استفاد منها خلال العام الماضي 2021م عدد ٩٨٥٦ مريضاً, في حين يواصل أيضاً تقديم خدماته من خلال العيادات المرئية عن بعد حيث استفاد من الخدمة ١٦٢٥ مريضاً.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
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