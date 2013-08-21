"المرزوقي" مديراً للاحتراف بنادي الشباب

وافقت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان على الاستقالة التي تقدم بها مدير الاحتراف بالنادي الأستاذ عبدالرزاق كسار، مقدمة شكرها على جهوده المبذولة خلال الفترة السابقة.

كما عينت إدارة الشباب الأستاذ ماجـد المرزوقي مديراً لإدارة الاحتراف بالنادي، متمنية له التوفيق في مهمته المقبلة.